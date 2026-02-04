Zarząd PKP Cargo w restrukturyzacji wyraził zgodę na sprzedaż 2829 wraków wagonów towarowych trwale wyłączonych z użytku operacyjnego za łączną cenę 49,5 mln zł netto, podała spółka.

„W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, którego przedmiotem była sprzedaż 2829 wagonów, wyłonionych zostało trzech oferentów, którzy wylicytowali najwyższe ceny w poszczególnych częściach – regionach sprzedaży. Sprzedaż ww. wagonów to kontynuacja działań w zakresie sprzedaży zbędnych dla działalności spółki zasobów taborowych ujętych w Planie Restrukturyzacyjnym, umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację pozostałych, priorytetowych zadań sanacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Finalizacja postępowania i zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uzyskaniu zgody rady nadzorczej. Wcześniej spółka uzyskała zgodę zarządcy i sędziego – komisarza, podano także.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews