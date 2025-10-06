PKP Cargo wynajęło pierwsze 42 z 400 planowanych wagonów do przewozów kruszyw, podała spółka.

„Skład 42 wagonów Eamnos jest pierwszym, który wzmocni flotę dla rynku artykułów budowlanych – docelowo w przyszłym roku spółka planuje ich nabyć w wysokości 400 sztuk. 4-osiowy wagon typu Eamnos przeznaczony jest do transportu materiałów sypkich niewrażliwych na wilgoć, takich jak kruszywa, żwir, rudy żelaza, rudy mineralne, węgiel, drewno i stal” – czytamy w komunikacie.

Najbardziej popularnymi w przewozie kruszyw są przede wszystkim wagony węglarki typu Eaos/EAS oraz wagony samowyładowcze typu Fals i Szutrówka 203V. Wagony EAS i Eamnos to dwa różne typy czteroosiowych wagonów węglarek, które różnią się przede wszystkim konstrukcją i specyfikacją, choć oba służą do przewozu podobnych masowych ładunków sypkich. Wagon typu Eamnos charakteryzuje się skróconym pudłem i lżejszą konstrukcją, co jest jego cechą wyróżniającą, podczas gdy wagon EAS jest typową węglarką do transportu węgla, piasku, rudy i kruszywa, z możliwością załadunku i rozładunku różnymi metodami, wyjaśniła spółka.

„Jako spółka, która aktywnie uczestniczy w rynku kolejowych przewozów towarowych, wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów. Posiadanie nowego typu wagonów we flocie PKP Cargo, na które jest zapotrzebowanie rynkowe, zwiększy wachlarz ofertowy spółki i otworzy nowe możliwości przewozowe. Buduje tym samym naszą przewagę konkurencyjną pokazując, że stawiamy na rozwiązania wysokojakościowe, które optymalizują proces przewozowy. Tego typu działania wpisują się zarówno w plan restrukturyzacji jak i strategiczne plany operacyjne” – skomentowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w materiale.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews