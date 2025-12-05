PKP Cargo wystąpiło do prezesa Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych z roszczeniem o zapłatę kwoty 1 522,42 mln zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z realizacji zadań nałożonych na PKP Cargo na podstawie decyzji rządu z lipca 2022 roku w zakresie przetransportowania węgla zakupionego przez spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy dotyczącej finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzjami, podała spółka.

„W sytuacji gdy wnioskowana kwota we wskazanym przez spółkę terminie nie zostanie zapłacona, PKP Cargo planuje przed końcem 2025 roku wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa” – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews