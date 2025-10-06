Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo dokona do 8 października br. spłaty ostatnich zaległych świadczeń pracowniczych na łączną kwotę 57,73 mln zł obejmujących: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, podała spółka. Tym samym PKP Cargo kończy proces spłaty wszystkich zaległych zobowiązań wobec pracowników i byłych pracowników, podkreślono.

„Powyższe świadczenia wypłacone zostaną w kwocie należności głównej, bez odsetek. […] Tym samym spółka kończy proces spłaty wszystkich zaległych zobowiązań wobec pracowników i byłych pracowników spółki, wynikających z niewypłaconych świadczeń za okres od sierpnia 2024 roku do 3 października 2025 roku. Środki przeznaczone na realizację powyższych wypłat pochodzą z bieżącej działalności operacyjnej spółki” – czytamy w komunikacie.



Jednocześnie zarządca masy sanacyjnej informuje, że łączna kwota wypłaconych od stycznia 2025 r. zaległych świadczeń pracowniczych, wraz z ww. kwotą, wyniesie ok. 105 mln zł.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews