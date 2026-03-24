PKP Cargotabor w restrukturyzacji, spółka zależna PKP Cargo w restrukturyzacji, złożyła do akt postępowania sanacyjnego propozycje układowe dla wierzycieli, podało PKP Cargo. Łączna kwota wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności według stanu na 24 marca br. wynosi 243,01 mln zł.

„Emitent wskazuje, że złożenie propozycji układowych stanowi istotny etap postępowania restrukturyzacyjnego PKP Cargotabor, ukierunkowany na zawarcie układu z wierzycielami oraz stabilizację jej sytuacji finansowej” – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews