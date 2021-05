Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisała z PKP Energetyka list intencyjny ws. dołączenia do programu Zielona Kolej, powołanego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i koordynowanego przez PKP Energetyka, podały spółki. Oznacza to, że ŁKA będzie korzystać z energii elektrycznej z wiatru i słońca do zasilania swoich pociągów. Ponadto planuje rozpocząć produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na własne potrzeby, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

„Porozumienie zawarte przez spółki dotyczy wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE. Przewozy kolejowe w Łódzkiem czeka więc zielona rewolucja – po regionie jeździć będą pociągi napędzane energią powstałą w elektrowniach słonecznych i wiatrowych. Tym samym ŁKA dołączyła do Programu Zielona Kolej, stworzonego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), inicjatywę branżową na rzecz ciągłej optymalizacji zużycia energii na polskiej kolei, skupiającą ok. 70 podmiotów, odpowiedzialnych za 95% zużycia energii trakcyjnej w Polsce. Celem Programu jest przejście sektora kolejowego na zasilanie z OZE w 85% do 2030 roku i 100% docelowo” – czytamy w komunikacie.

Do tej pory do programu przystąpiły DB Cargo Polska i CTL Logistics. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszym przewoźnikiem pasażerskim, który zadeklarował aktywne dołączenie do procesu transformacji energetycznej kolei, poprzez wykorzystanie OZE do zasilania swoich przewozów, podkreślono.

ŁKA i PKP Energetyka zobowiązały się także do wspólnego wypracowania modelu wykorzystywania energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych, które znajdą się na terenach i budynkach należących do łódzkiej kolei. Będą one zasilać infrastrukturę przewoźnika. ŁKA posiada m.in. nowoczesną halę przeglądowo-naprawczą taboru znajdującą się tuż obok stacji Łódź Widzew. Wraz z bocznicą kolejową i myjnią pociągów tworzy ona zaplecze techniczne przewoźnika. Infrastruktura ta zajmuje powierzchnię prawie 4,5 ha. Celem współpracy pomiędzy ŁKA i PKP Energetyka będzie wybór najbardziej efektywnych, innowacyjnych technologicznie oraz korzystnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów jej zasilania, przy wykorzystaniu energii ze słońca, wyjaśniono.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii i ochronę klimatu. Wprowadziliśmy już rekuperację i eco-driving, dzięki czemu zużywamy średniorocznie 25% mniej energii. Kolejnym, naturalnym kierunkiem jest przejście na zasilanie z OZE, co pozwoli nam zaoferować podróże neutralne klimatycznie. Działamy aktywnie w ramach CEEK-u i cele tej inicjatywy są nam bardzo bliskie. Do tego naszym wieloletnim partnerem energetycznym jest PKP Energetyka. Czujemy satysfakcję, że podjęte dzisiaj zobowiązanie będzie zrealizowane z korzyścią dla środowiska, pasażerów i firmy” – powiedział prezes Janusz Malinowski, cytowany w komunikacie.

„Cieszymy się, że działania realizowane dotychczas przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, takie jak integracja z innymi środkami transportu publicznego, zakupy nowoczesnego taboru czy plany pozyskania pociągów o napędzie hybrydowym, rozszerzone zostaną o Program Zielona Kolej. Mam nadzieję, że spełniając warunek neutralności klimatycznej kolej stanie się dla pasażerów środkiem transportu pierwszego wyboru. Celem Programu Zielona Kolej jest nie tylko redukcja emisji CO2 wynikająca z podróżowania koleją, ale również zachęcenie do przenoszenia ładunków i potoków pasażerów na transport szynowy” – dodał prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest samorządowym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym, który realizuje usługi transportowe na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

PKP Energetyka to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. PKP Energetyka działa od 2001 r., a od 2015 r. jest częścią jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners.

Źródło: ISBnews