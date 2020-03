PKP Intercity oraz Polonus włączą się w akcję #LOTdoDomu, podało Ministerstwo Infrastruktury. Ma to umożliwić pasażerom, którzy wylądują na warszawskim lotnisku Chopina bezpieczne dojechanie do wybranych miast w całej Polsce.

„Chcemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polakom wracającym do kraju w ramach akcji #LOTdoDomu, dlatego podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu przewoźnika kolejowego i autobusowego” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity we współpracy z PLL LOT uruchamia cztery pociągi specjalne z lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Pociągi odjadą w 4 kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy będą zatrzymywać się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwi podróżnym dotarcie do swoich domów.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Przemyśl

Trasa przejazdu: Opoczno Płd. – Włoszczowa Płn. – Miechów – Kraków Gł. – Bochnia – Brzesko – Tarnów – Dębica – Ropczyce – Sędziszów Małopolski – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Jarosław – Radymno – Przemyśl

· Warszawa Lotnisko Chopina – Bielsko-Biała

Trasa przejazdu: Żyrardów – Skierniewice – Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa – Tarnowskie Góry – Bytom – Chorzów – Katowice – Tychy – Pszczyna – Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała

· Warszawa Lotnisko Chopina – Wrocław Główny

Trasa przejazdu: Żyrardów – Skierniewice – Koluszki – Łódź Widzew – Pabianice – Łask – Zduńska Wola – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Krotoszyn – Milicz – Oleśnica – Wrocław Główny

· Warszawa Lotnisko Chopina – Kołobrzeg

Trasa przejazdu: Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki – Ciechanów – Mława – Działdowo – Iława – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk Gł. – Sopot – Gdynia Gł. – Rumia – Wejherowo – Lębork – Słupsk – Sławno – Koszalin – Białogard – Karlino – Daszewo – Wrzosowo – Jazy – Dygowo – Stramnica – Kołobrzeg.

Pierwszy odjazd pociągu ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina zaplanowany został 20 marca 2020 r. około godz. 16:50.

Również od 20 marca 2020 r. autobusy spółki Polonus pomagają pasażerom, którzy wylądowali na Lotnisku Chopina w dojechaniu do ich domów. Do pomocy Polakom chcącym bezpiecznie wrócić do domów zaangażowanych zostało kilkadziesiąt autokarów, które codziennie będą rozwoziły przylatujących pasażerów do wybranych miast w całej Polsce.

Połączenia zostaną zorganizowane na trasach:

· Warszawa Lotnisko Chopina – Szczecin

Trasa przejazdu: Sochaczew – Łowicz – Łódź – Koło – Konin – Września – Poznań – Nowy Tomyśl – Gorzów Wielkopolski – Szczecin.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Gdynia

Trasa przejazdu: Mława – Ostróda – Elbląg – Gdańsk – Sopot – Gdynia.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Suwałki

Trasa przejazdu: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Zambrów – Białystok – Augustów – Suwałki.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Zamość

Trasa przejazdu: Radom – Puławy – Lublin – Zamość.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Krosno

Trasa przejazdu: Radom – Sandomierz – Rzeszów – Krosno.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Nowy Targ

Trasa przejazdu: Radom – Kielce – Kraków – Nowy Targ.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Jelenia Góra

Trasa przejazdu: Łódź – Łask – Zduńska Wola – Sieradz – Złoczew – Kępno – Syców – Oleśnica – Wrocław – Legnica – Jelenia Góra.

· Warszawa Lotnisko Chopina – Koszalin

Trasa przejazdu: Płońsk – Sierpc – Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecinek – Koszalin.

„Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na zapewnienie podróży tzw. ‚ostatniej mili’, czyli transportu z Lotniska Chopina w Warszawie do ostatecznego celu podróży” – podkreślono.

Wszyscy podróżni, którzy będą potrzebować dodatkowego transportu do swojego miejsca zamieszkania poza Warszawą, zostaną bezpłatnie przewiezieni do wybranych miast na pokładach autokarów Polonus. Aby skorzystać z możliwości dodatkowego transportu, należy po przylocie udać się do specjalnie oznaczonej strefy z wymienionymi miastami. Koordynatorzy będą kierować pasażerów do konkretnych autokarów, podano także.

Akcja #LOTdoDomu skierowana jest do wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym. Polskie Linie Lotnicze LOT organizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać naszych obywateli do domu. Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską mogą zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u, przypomniał resort.

Źródło: ISBnews