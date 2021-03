PKP Intercity podpisało z PKS Polonus porozumienie o współpracy, które przygotowuje do włączenia przewoźnika autobusowego do oferty Wspólnego Biletu. W pierwszym etapie, który zostanie przeprowadzony do II kw. tego roku, zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów zostanie połączony w jedną ścieżkę zakupową, podało PKP IC.

„W pierwszym etapie współpracy zintegrowane zostaną dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników, a zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów zostanie połączony w jedną ścieżkę zakupową. Wdrożenie tego rozwiązania planowane jest do końca drugiego kwartału br. Następnie uruchomiona zostanie wzajemna sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a kolejnym krokiem będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet bezpośrednio z systemu internetowego każdego z przewoźników. Trzecim etapem będzie włączenie oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu i Pakietu Podróżnika” – czytamy w komunikacie.

Celem wspólnych działań będzie uruchomienia wzajemnej sprzedaży w kasach stacjonarnych wszystkich przewoźników kolejowych uczestniczących we Wspólnym Bilecie, jak również uruchomienia sprzedaży oferty Pakiet Podróżnika z odcinkami PKS Polonus w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących we Wspólnym Bilecie, w kasach PKS Polonus oraz w systemie Bilkom. Planowane jest również umożliwienie pasażerom kupowania biletów PKS Polonus w ramach oferty Wspólny Bilet w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących w tym projekcie, w kasach PKS Polonus, w systemie Bilkom oraz na platformie Dworzec Online, wyjaśnia PKP IC.

Wspólny Bilet jest dostępny dla pasażerów od grudnia 2018 roku. W projekcie uczestniczą: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, POLREGIO, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie i Arriva RP. Wspólny Bilet jest dostępny we wszystkich okienkach kasowych przewoźników uczestniczących w tej inicjatywie, a na podróże pociągami części przewoźników także w systemie BILKOM.

Dzięki Wspólnemu Biletowi pasażerowie kolei w Polsce mogą kupić w jednym okienku bilet na podróż, w trakcie której przesiadają się do pociągów innych przewoźników, niezależnie od trasy przejazdu. Cena za przejazd wyliczana jest w oparciu o jedną, nową taryfę, obowiązującą u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na prostej zasadzie: „im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy”. Dzięki temu Wspólny Bilet to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pasażerów podróżujących na dłuższych trasach oraz wybierających podróże z przesiadkami, realizowane pociągami różnych przewoźników, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. (w czasie pandemii koronawirusa) PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

Źródło: ISBnews