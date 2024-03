Platforma eTravel dołączyła do zewnętrznych kanałów sprzedaży współpracujących z PKP Intercity, podał przewoźnik. Firma eTravel specjalizuje się w obsłudze podróży służbowych; dostęp do oferty PKP Intercity na nowej platformie będzie możliwy za pośrednictwem strony lataj.pl, a w przeciągu miesiąca – hotele.pl.

„Umowa PKP Intercity z eTravel to element strategii rozwoju kanałów sprzedaży w trybie agencyjnym, w ramach ujednoliconych warunków handlowych (UWH). eTravel specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podróży służbowych poprzez własne, innowacyjne systemy rezerwacyjne, jak i doświadczony zespół konsultantów telefonicznych. W ramach platform spółki możliwy jest zakup biletów na transport kolejowy i lotniczy oraz rezerwacja miejsc w hotelach. Dzięki współpracy eTravel z PKP Intercity pasażerowie będą mogli trzymać swoje bilety i rezerwacje w jednym miejscu, co znacznie ułatwi podróże zarówno prywatne, jak i służbowe. Bilety na przejazd z narodowym przewoźnikiem będą dostępne na stronach lataj.pl a w przeciągu miesiąca na hotele.pl” – czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie współpracy z firmą eTravel jest kontynuacją działań, które przewoźnik podjął we wrześniu 2021 roku wprowadzając ujednolicone warunki handlowe (UWH). Jest to nowy model sprzedaży, który wyróżnia się znacznym uproszczeniem kwestii formalnych dla wszystkich kontrahentów. Od momentu jego wprowadzenia spółka podpisała umowy z największymi serwisami sprzedającymi bilety, takimi jak mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash, KOLEO oraz Jakdojade. W ramach UWH od maja 2022 do końca stycznia 2024 roku, sprzedanych zostało już ponad 9 mln biletów, podano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews