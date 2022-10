PKP Intercity zamierza podtrzymać silny trend wzrostowy w liczbie przewożonych pasażerów m.in. dzięki promocjom i aktywnym działaniom marketingowym, poinformował ISBnews członek zarządu Tomasz Gontarz. Ocenił, że dzięki postępom w realizacji strategii taborowej spółka jest gotowa już teraz na dalszy wzrost.

„Podstawowymi czynnikami decydującymi dziś o wzroście liczby pasażerów są ceny. Z jednej strony, rosnące ceny paliw, które skłaniają zmotoryzowanych do podróży pociągiem, z drugiej – ceny naszych biletów, które dzięki ofercie 'Taniej z Bliskimi’ są teraz niższe dla grup od 2 do 6 osób, które dawniej chętniej wybierały samochód. By podtrzymać ten wzrost chcemy kontynuować nasze oferty promocyjne zwłaszcza jesienią oraz wiosną, gdy podróże pociągiem są mniej popularne. Towarzyszy temu duża kampania marketingowa: telewizyjna, radiowa i billboardowa, zachęcająca do tanich przejazdów naszymi pociągami” – powiedział Gontarz w rozmowie z ISBnews.

„Trzeba też powiedzieć, że dzięki inwestycjom cały czas podnosimy komfort podróżowania i rozszerzamy ofertę przewozową. Dzięki strategii taborowej kwestia podaży miejsc w pociągach zostanie w ciągu kilku lat rozwiązana całkowicie. Natomiast już teraz trafia do nas dużo nowego i zmodernizowanego taboru, dzięki czemu mamy rezerwę i możemy odpowiadać na rosnące zainteresowanie ze strony pasażerów” – dodał.

Pod koniec września PKP Intercity podało prognozę, według której w całym bieżącym roku przewiezie ponad 50 mln pasażerów, co oznaczałoby wynik wyższy niż w dotychczas rekordowym 2019 r.

„PKP Intercity przewiozło 43,5 mln pasażerów w okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku, tj. o 6,5 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019. Wydaje się, że 50 mln pasażerów w tym roku należy traktować jako plan minimum, bo przed nami szczyty przewozowe związane z 1 listopada i Bożym Narodzeniem” – skomentował Gontarz.

„Także w październiku jest znakomicie. Widzimy duże zainteresowanie nową ofertą promocyjną, która potrwa jeszcze do końca listopada. Obejmuje ona 1 mln biletów w supercenach, z której to puli w ciągu pierwszych 16 dni sprzedało się ponad 0,5 mln. Nie wykluczamy powiększenia tej puli o kolejne tanie bilety” – powiedział.

Przypomniał, że atrakcyjność ofert PKP Intercity poprawia się od marca, kiedy to wprowadzono dynamiczny system sprzedaży na wszystkie bilety.

„To jest system, który cały czas się uczy, analizuje poszczególne relacje i kalibracja tego systemu trwa. My planujemy go rozszerzać, m.in. dodać moduł konkurencji, dzięki któremu będziemy się porównywać z innymi przewoźnikami, np. autobusowymi, by móc zaproponować atrakcyjne warunki przejazdu” – zakończył Gontarz.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews