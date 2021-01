PKP Intercity ma nadzieję przedstawić wkrótce pasażerom możliwość wnoszenia dodatkowej, dobrowolnej opłaty na cele zapewnienia neutralności klimatycznej przewoźnika, poinformował członek zarządu Tomasz Gontarz.

„Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, my już teraz pracujemy nad tzw. offsetem ekologicznym. Offset ekologiczny to – podkreślam – dobrowolna dodatkowa opłata, która pozwoli zniwelować wpływ śladu węglowego, niskiego w przypadku kolei – ale jednak – na środowisko. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mogli zaproponować naszym pasażerom taką dodatkową opłatę, która pozwoli zapewnić zerowy wpływ na emisję gazów cieplarnianych, co pozwoli być PKP Intercity, jako pierwszemu przewoźnikowi w Polsce, neutralnym klimatycznie” – powiedział Gontarz podczas konferencji prasowej.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. (w czasie pandemii koronawirusa) PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

Źródło: ISBnews