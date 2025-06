PKP Intercity zawarło z PGE Energetyka Kolejowa umowę na dostawę energii elektrycznej, która posłuży do zasilania pociągów, na lata 2026-2027 z prawem opcji na rok 2028, podała spółka. W ramach kontraktu PGE Energetyka Kolejowa dostarczy łącznie 2 TWh energii elektrycznej, z czego 602 GWh pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

Umowa obejmuje dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na cele trakcyjne, czyli do zasilania elektrycznych lokomotyw i zespołów trakcyjnych.

„W 2026 roku 25% energii dla pojazdów PKP Intercity będzie pochodziło z OZE, w 2027 roku jej udział wzrośnie do 35%. Spółka dąży do tego, by w 2030 roku energia z odnawialnych źródeł stanowiła 50% z całości wykorzystywanego wolumenu” – czytamy w komunikacie.

PKP Intercity zakłada, że w 2026 roku 100% energii nietrakcyjnej (tj. wykorzystywanej m.in. w zapleczach technicznych, warsztatach i innych budynkach) będzie pochodziła z odnawialnych źródeł, podano również.

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2024 r. miał ok. 78,5 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews