PKP Intercity podpisało umowę z Alstom Polska na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o prędkości 200 km/h, z opcją na dokupienie dodatkowych 30, podała spółka. Wartość kontraktu na 42 pociągi opiewa na kwotę 4,1 mld zł, a ich utrzymanie na blisko 2,8 mld zł. Wszystkie składy, zgodnie z kontraktem, mają zostać przekazane przewoźnikowi na początku 2032 roku. Będą produkowane w Chorzowie.

„Alstom Polska wyprodukuje pociągi piętrowe z rodziny Coradia Max. Są to pojazdy, w których łączone są wagony jednopiętrowe z piętrowymi. W konfiguracji dla PKP Intercity, z uwagi na wymóg dotyczący pojemności składów, producent zaproponował kombinację czterech wagonów piętrowych i dwóch jednopokładowych. Przestrzeń jednopiętrowa została stworzona z myślą o potrzebach różnych grup pasażerów, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami, rowerzystów czy tych, którzy w czasie podróży chcą spożyć posiłek. Natomiast wagony piętrowe pozwalają przewieźć znacznie więcej podróżnych niż klasyczne” – czytamy w komunikacie.

Alstom Polska wyprodukuje piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swoich zakładach w Chorzowie i Nadarzynie koło Warszawy.

Bezpieczną eksploatację zapewni zastosowany europejski system bezpieczeństwa ETCS poziomu 1 i 2, system diagnostyki pokładowej czy GPS. Pociągi zostaną wyposażone w zabudowany system wizyjny wewnątrz oraz na zewnątrz składu. Będą przystosowane do jazdy na liniach o napięciach 3kV i 25kV, co umożliwi ich pracę zarówno w Polsce, jak i w Czechach, podano także.

„Piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h PKP Intercity chce wykorzystać do realizacji przewozów krajowych w kategorii ekonomicznej, czyli InterCity. Pojazdy te przewidziane są do obsługi popularnych tras, m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola” – zakończono w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2024 r. miał ok. 78,5 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews