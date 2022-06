PKP Intercity odnotowało dzienny rekord liczby przewiezionych pasażerów w niedzielę, 19 czerwca. br. Tego dnia było ich 247 tys., podał przewoźnik.

„Długi weekend towarzyszący Świętu Bożego Ciała pokazał trwałość trendu zwiększonego zainteresowania podróżami koleją. Od środy 15 czerwca do poniedziałku 20 czerwca pociągi PKP Intercity przewiozły blisko 1,17 mln osób. Najwięcej, bo aż 247 tys. wybrało podróż

z przewoźnikiem w niedzielę, 19 czerwca. Do tej pory dniem z najwyższą frekwencją była niedziela 29 maja, kiedy to z usług PKP Intercity skorzystało niemal 223 tys. osób. Jeszcze wcześniejszy rekord pochodził z niedzieli 18 sierpnia 2019 roku – wtedy pociągi PKP Intercity przewiozły 212 tysięcy pasażerów” – czytamy w komunikacie.

PKP IC podaje, że aby zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki podróży, w okresie 15-20 czerwca PKP Intercity wzmocniło 388 pociągów 673 wagonami. Najwięcej dodatkowych pojazdów pojawiło się na torach w niedzielę 19 czerwca – 238 wagonów zapewniło więcej miejsc

w 113 pociągach.

„W czasie długiego weekendu największą popularnością cieszyły się przejazdy pomiędzy Warszawą i Trójmiastem. Widząc już wcześniej, że bardzo duże zainteresowanie wzbudzają pociągi kursujące nad polskie morze, przewoźnik rozszerzył ofertę połączeń w tym kierunku. W środę 15 czerwca do Kołobrzegu wydłużona została relacja pociągów EIP i TLK Lubomirski, standardowo kursujących z Krakowa do Gdyni przez Warszawę. Skład EIC Klimczok z Katowic do Gdyni wyruszył na tory w czwartek 16 czerwca, zamiast w sobotę 18 czerwca, aby ułatwić wyjazd nad morze na początku długiego weekendu. Dodatkowo w okresie długiego weekendu PKP Intercity uruchomiło nowe połączenia pomiędzy stolicą i Trójmiastem – EIC Kaszub oraz EIC 5140. Z kolei fani górskiego wypoczynku skorzystali z wydłużenia trasy TLK Bieszczady (rel. Kraków – Zagórz) oraz uruchomienia pociągu TLK Połoniny, którymi mogli dostać się bezpośrednio do Łupkowa” – czytamy dalej.

Niedawno przewoźnik podawał, że tegoroczny maj okazał się miesiącem z największą liczbą pasażerów w ponad 20-letniej historii spółki. Pociągami przewoźnika podróżowało 5,26 mln osób. To 28% więcej niż w maju 2019 – rekordowym do tej pory roku. Co więcej, PKP Intercity jeszcze nigdy nie odnotowało tak dobrego wyniku po pierwszych pięciu miesiącach roku – ponad 20,1 mln osób skorzystało od początku stycznia z usług przewoźnika. To o 8% lepszy wynik niż w analogicznym okresie ostatniego roku przed pandemią. To także ponad dwa razy więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach ubiegłego roku (9,25 mln pasażerów).

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews