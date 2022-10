PKP Intercity przewiozło 43,5 mln pasażerów w okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku, tj. o 6,5 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019 (ok. 37 mln pasażerów), poinformował prezes Marek Chraniuk.

„Za dziewięć miesięcy liczba pasażerów wyniosła 43,5 mln, o 6,5 mln pasażerów więcej niż w 2019 roku, kiedy było to w tym okresie około 37 mln pasażerów. W samym wrześniu przewieźliśmy 4,8 mln pasażerów” – powiedział Chraniuk podczas konferencji prasowej.

Przedstawiciele zarządu PKP Intercity potwierdzili, że spodziewają się rekordowej liczby pasażerów także w całym 2022 roku.

„Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami po trzech kwartałach, Polacy masowo wrócili na kolej po dwóch latach pandemii. Z wielką nadzieją spoglądamy także w przyszłość. Zakładaliśmy wcześniej wyniki porównywalne do roku 2019, kiedy przewieźliśmy 49 mln osób, a już teraz widzimy, że ten rok będzie rekordowy. Liczę na to, że grubo przekroczymy 50 mln pasażerów” – dodał członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews