PKP Intercity obserwuje zmianę preferencji podróżnych na przestrzeni ostatnich dwóch lat, mniej podróży jest planowanych z wyprzedzeniem, a decyzje o zakupie biletów są spontaniczne, wynika z informacji przekazanych przez spółkę Ministerstwu Aktywów Państwowych (MAP). W okresie wakacji planuje dłuższe zestawienia połączeń najpopularniejszych w latach ubiegłych i dodatkowe terminy kursowania wybranych pociągów.

„Na przestrzeni ostatnich dwóch lat spółka odnotowuje zmianę preferencji podróżnych, w zakresie planowania przejazdów. Znacznie częściej decyzje o zakupie biletów są spontaniczne i podejmowane tuż przed wyjazdem” – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Spółka zachęca podróżnych do planowania wyjazdów z wyprzedzeniem i zakupu biletów możliwie jak najwcześniej, co pozwala – jak podano – odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o ewentualnym włączeniu do składu pociągu kolejnych wagonów lub uruchomieniu dodatkowego pociągu.

Na podstawie danych statystycznych, dotyczących frekwencji w okresie wakacyjnym, planowane są dłuższe zestawienia najpopularniejszych w latach ubiegłych połączeń i dodatkowe terminy kursowania wybranych pociągów.

Z przekazanych przez spółkę informacji wynika, że w rocznym rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/23, w celu obsługi przewidywanego większego ruchu na najchętniej wybieranych trasach, zaplanowano m.in. niżej wymienione działania:

– od maja będzie kursował pociąg EIP 4500/1 z Bielska-Białej przez Warszawę do Trójmiasta, zapewniający wieczorne połączenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Warszawy z Trójmiastem;

– uruchomienie dodatkowych pociągów EIC Neptun i EIC Kaszub, relacji Gdynia – Warszawa, zapewniających powroty po świętach i długich weekendach;

– wydłużenie relacji pociągu IC Lednica, we wszystkie weekendy, do relacji Gdynia Gł. – Wrocław Gł. – Gdynia Gł., w celu obsługi wzmożonych potoków na linii w dni o najwyższym prognozowanym popycie (w dni powszednie pociąg kursuje w relacji Gdynia Gł. – Poznań Gł. – Gdynia Gł.);

– pociąg IC Jamno, kursował będzie w wydłużonej relacji Kraków Gł. – Ustka – Kraków Gł. (w poprzedniej edycji rozkładu jazdy, pociąg kończył bieg na stacji Wrocław Główny);

– planowane uruchomienie nowego pociągu IC Zatoka, relacji Gdynia Gł. – Poznań Gł.; – IC Laguna, w relacji Gdynia – Warszawa – Gdynia, w okresie wakacji kursować będzie w soboty i w niedziele;

– uruchomienie dwóch par połączeń do Wisły (IC Kormoran i IC Daszyński);

– wydłużenie relacji pociągu IC Kazimierz do Bydgoszczy, zapewni dodatkowe połączenie Krakowa i Łodzi z Toruniem i Bydgoszczą;

– z uwagi na obserwowany wzrost zainteresowania przejazdami na zmodernizowanej linii nr 8, zaplanowane zostało uruchomienie dodatkowego połączenia Warszawa – Radom – Kielce – Kraków. IC Kinga rozpocznie kursowanie 1.05.2023 r., zatem w okresie wakacji stanowić będzie wzmocnienie oferty na linii Kraków – Warszawa.

Ponadto w ramach rocznego rozkładu jazdy 2022/2023, zaplanowano dołączenie wagonów rowerowych do 3 pociągów, które w zeszłym roku nie umożliwiały przewozu rowerów, a także, dzięki zamianie zestawień ze składów wagonowych, na elektryczne zespoły trakcyjne, umożliwiono przewóz rowerów w kolejnych 4 pociągach.

Także otwarcie linii do Wisły, umożliwiło dojazd do Beskidu Śląskiego pociągami, przystosowanymi do przewozu rowerów (połączenia te kursują w weekendy i święta).

W porównaniu z okresem wakacji 2022 r., zaplanowano wzmocnienie zestawień pociągów, kursujących do miejscowości turystycznych:

· EIC Jantar, Warszawa Zach. – Hel: 11 wagonów zamiast 10,

· EIC Fregata, Bielsko-Biała Gł. – Kołobrzeg: 11 wagonów zamiast 10,

· IC Słowiniec, Warszawa Zach. – Gdynia Gł.: 13 wagonów zamiast 11,

· IC Wybrzeże, Warszawa Zach. – Gdynia Gł.: 11 wagonów zamiast 8,

· IC Gałczyński, Warszawa Wsch. – Świnoujście: 8 wagonów zamiast 6,

· IC Zamoyski, grupa wagonów w relacji Hrubieszów Miasto – Kołobrzeg: 4 wagony zamiast 3,

· IC Malczewski, Kraków Gł. – Kołobrzeg: 13 wagonów zamiast 12,

· IC Krakowianka, Kraków Gł. – Kołobrzeg: 7 wagonów zamiast 5,

· IC Bosman, Wrocław Gł. – Kołobrzeg: 8 wagonów zamiast 6,

· IC Jamno, Kraków Gł. – Wrocław Gł. – Ustka: 7 wagonów zamiast 5,

· IC Pomorzanin, Gdynia Gł. – Jelenia Góra: na odc. Gdynia Gł. – Wrocław Gł. 11 wagonów zamiast 8, · IC Heweliusz, Gdynia Gł. – Wrocław Gł.: 12 wagonów zamiast 10,

· IC Lednica, Gdynia Gł. – Wrocław Gł. w piątki, soboty i niedziele (powrót do Gdyni dzień później): 12 wagonów zamiast 10,

· IC Jeziorak, Wrocław Gł. – Olsztyn Gł.: 6 wagonów zamiast 5,

· IC Bryza, Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.: 6 wagonów zamiast 4,

· IC Stańczyk, Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.: 6 wagonów zamiast 5,

· IC Hetman, grupa wagonów w relacji Wrocław Gł. – Hrubieszów Miasto: 3 wagony zamiast 2, dołożono wagon rowerowy,

· TLK Doker, Katowice – Gdynia Gł.: 4 wagony zamiast 3, dołożono wagon rowerowy.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews