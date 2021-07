PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 38 piętrowych składów wagonowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi, podała spółka. Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku, zaś rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na I kw. 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczenie usług utrzymania technicznego lokomotyw. Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h. Pociągi zestawione z piętrowych wagonów planowane są do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych, takich jak np. Warszawa-Łódź czy Kraków-Katowice. W każdym ze składów planowana jest przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

„Nasze inwestycje w nowoczesny tabor nie zwalniają ani na chwilę. Rozpoczynamy kolejny ogromny projekt. Piętrowe składy wagonowe będą nowością w naszej flocie i pozwolą nam na sprawną obsługę pasażerów, którzy podróżują między największymi polskimi aglomeracjami, dojeżdżając m.in. do pracy czy szkoły. Przygotowujemy się na stały wzrost liczby podróżnych, a taki pociąg pozwoli na komfortowe przewiezienie kilkuset pasażerów jednocześnie. Możliwości techniczne pojazdów będą dostosowane do zmodernizowanych linii kolejowych,

co pozwoli na podróże z prędkością nawet 200 km/h” – powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie do 10 sierpnia br. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Mogą je składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie przeprowadzony zostanie dialog konkurencyjny z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym spółka będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby. Następnie przewoźnik, wzbogacony o informacje pozyskane w trakcie dialogu, opracuje specyfikację warunków zamówienia i zaprosi wykonawców uczestniczących w dialogu do

składania ofert. Kolejnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia, wyjaśniono.

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w IV kw. br., zaś rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na I kw. 2022 r.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

Źródło: ISBnews