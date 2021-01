Inwestycje taborowe PKP Intercity na kwotę ponad 19 mld zł w latach 2021-2030 obejmują zakup lub modernizację ok. 1000 wagonów, zakup między 79 a 111 lokomotyw różnej trakcji, zakup 38 składów wagonowych push-pull z 45 lokomotywami oraz 20 składów zespolonych o napędzie hybrydowym, wynika z komunikatu Ministerstwa Infrastruktury.

„Planowane inwestycje obejmują m.in.:

zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanymi do prędkości 200 km/h;

zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h;

modernizację blisko 500 wagonów kursujących z prędkością 160 km/h i 200 km/h;

zakup 63 (+ opcja 32) lokomotyw wielosystemowych prowadzących pociągi z prędkością 200 km/h;

zakup 16 lokomotyw hybrydowych, spalinowo – elektrycznych o prędkości maksymalnej w trakcji elektrycznej 160 km/h i w trakcji spalinowej 120 km/h;

zakup 20 składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h” – wymieniono w komunikacie.

Resort podał, że 19 mld zł na inwestycje taborowe to jedna z głównych korzyści dla pasażerów płynących z podpisanej 14 stycznia 2021 r. między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury nowej, dziesięcioletniej umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych.

Przedmiotem umowy PSC (z ang. Public Service Contract) podpisanej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030. Wartość umowy wynosi 21,091 mld zł.

Wcześniej PKP IC podało, że nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach – z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co stanowi wzrost o 64%. Wykorzystane zostaną efekty modernizacji linii kolejowych – rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.

Planowany dynamiczny wzrost skali działalności przewoźnika pokazuje także praca eksploatacyjna (iloczyn liczby pociągów i przebytej przez nie odległości), która zwiększy się z 370 mln pockm w latach 2011-2020 do 683 mln pockm w latach 2021-2030 czyli o ponad 84%. W 2030 roku praca eksploatacyjna będzie o 69% większa niż w roku 2021. Plany PKP Intercity zakładają ponadto osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. (w czasie pandemii koronawirusa) PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

Źródło: ISBnews