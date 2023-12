PKP Intercity pozyskało z funduszy unijnych w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020, ponad 1 mld zł na inwestycje taborowe oraz infrastrukturalne, podał przewoźnik.

„Fundusze unijne są jednym ze źródeł finansowania realizowanej przez spółkę strategii taborowej. Dzięki nim mogliśmy zmodernizować wagony czy zamówić nowe lokomotywy. Z ogromną satysfakcją możemy potwierdzić, że pozyskaliśmy już całą kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącego ponad 1 mld zł” – powiedział wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

W zbliżającej się do końca unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z rozliczeniem do 2023 roku, PKP Intercity realizuje dwa duże projekty inwestycyjne („Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity”) łącznie warte ponad 2 mld zł, dofinansowane środkami unijnymi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2018 roku przewoźnik pozyskał dla nich środki unijne o łącznej kwocie ponad 653 mln zł zawierając z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwie umowy o dofinansowanie. W czerwcu 2022 roku spółka podpisała aneksy do przedmiotowych umów podnoszące wysokość dofinansowania do ponad 500 mln zł, wskazano w materiale.

Projekty obejmują łącznie 58 zadań, w tym modernizację 335 wagonów (60 sztuk taboru z przestrzenią pierwszej i drugiej klasy, 215 wagonów klasy drugiej oraz 60 wagonów typu COMBO), a także zakup i modernizację 53 lokomotyw (spalinowych oraz EU160 Griffin), podano także.

Obecnie PKP Intercity czeka na termin ogłoszenia konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który będzie odpowiednikiem obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowo PKP Intercity planuje pozyskanie dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach jednego z komponentów KPO przewidziane są inwestycje w pasażerski tabor kolejowy do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych, w którym wsparcie mogą otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne oraz wyposażone w system ERTMS. PKP Intercity może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 482,5 mln euro (2,17 mld zł), podano też w informacji.

Przewoźnik przypomina, że jednym z warunków uzyskania środków jest zrealizowanie inwestycji we wskazanym w KPO horyzoncie czasowym, czyli do II kwartału 2026 roku. Obecnie zatem oczekuje na zatwierdzenie rewizji KPO przez Komisję Europejską oraz ogłoszenie przez CUPT szczegółowych wytycznych, które pozwolą przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną oraz zawrzeć umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews