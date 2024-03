PKP Intercity umieści maszyny vendingowe w ośmiu pociągach w ramach rocznego pilotażu. Można będzie w nich kupić gorące i zimne napoje, przekąski oraz kanapki, podała spółka. Uruchomienie maszyn vendingowych w pociągach rozkładowych planowane jest na przełomie kwietnia i maja.

„Finalizujemy prace nad pilotażowym projektem montażu nowoczesnych maszyn vendingowych w wybranych pociągach. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy już niedługo będą mieć całodobowy dostęp do przekąsek, napoi i kanapek, a także to doskonałe uzupełnienie oferty gastronomicznej w przewozach dalekobieżnych” – powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

O jakość produktów zadba WARS, który będzie obsługiwał nowe urządzenia. We wszystkich maszynach vendingowych możliwe będzie dokonywanie płatności tylko za pomocą karty, podano także.

„W pierwszej kolejności maszyny vendingowe montowane są w wielofunkcyjnych wagonach typu COMBO, których PKP Intercity posiada 60. Liczba ta wzrośnie do 155, po wykonaniu zleceń modernizacji wagonów przez PKP Intercity Remtrak i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Docelowo urządzenia będą dostępne także w zmodernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych ED-74, potocznie nazywanych 'Edytami'” – czytamy dalej.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews