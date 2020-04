Spółka PKP Intercity Remtrak zawarła z Rafamet Kuźnia Raciborska umowę o wartości ok. 18 mln zł, dzięki której wzbogaci się o 6 maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego, podało PKP IC. Urządzenia, które trafią do zakładu w Idzikowicach zostaną wyleasingowane na okres 120 miesięcy dzięki wsparciu partnera PKP Intercity – ARP Leasing, spółki powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

„Dalsze podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie przez PKP Intercity – to główny cel trwającej rozbudowy zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Jej trzeci etap, obejmuje m.in. budowę dwóch hal naprawczych, w tym hali, w której będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków” – czytamy w komunikacie.

Podpisany kontrakt zakłada dostawę i uruchomienie maszyn, a także przeszkolenie z ich obsługi pracowników PKP Intercity Remtrak. Pierwsza z nich trafi do zakładu w Idzikowicach na początku października br., a pozostałe do grudnia 2020 r.

„Rozbudowa oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach pozwoli na urynkowienie spółki i rozszerzenie jej dotychczasowych kompetencji. Inwestycja, której istotnym elementem jest nowo podpisana umowa, pozwoli na szybszą i sprawniejszą naprawę użytkowanego taboru oraz większą niezależność PKP Intercity od zewnętrznych firm naprawczych” – skomentował prezes PKP IC Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Na mocy umowy zakład w Idzikowicach zostanie wyposażony m.in. w stanowisko pomiarowe pozwalające dokonać pomiarów wszystkich rodzajów zestawów kołowych stosowanych przez PKP Intercity, a także różnego rodzaju tokarki przeznaczone do obróbki piast kół, osi kolejowych i przedmiotów o skomplikowanych kształtach, przetaczania tarcz hamulcowych czy obróbki profili kół zestawów kołowych, dodano.

Kontrakt zawarty z Rafamet to kolejna umowa na dostawę maszyn do oddziału w Idzikowicach podpisana w ostatnim czasie przez PKP Intercity Remtrak. Zakład zostanie wyposażony również w dwie prasy do montażu i demontażu kół, tarcz hamulcowych i zestawów kołowych oraz wyważarkę do zestawów kołowych w poziomie posadzki, stosowanych w wagonach i lokomotywach eksploatowanych przez PKP Intercity. Umowy podpisane ze spółkami Hydrapress i Climat opiewają łącznie na kwotę 3 mln zł, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

Źródło: ISBnews