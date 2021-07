PKP Intercity rozpoczęło rozbudowę bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi, kosztem blisko 94 mln zł. Prace, realizowane przez firmę Torpol, mają zakończyć się w 2023 roku.

Realizacja inwestycji umożliwi obsługę większej liczby pociągów, co przełoży się na rozwój oferty połączeń przewoźnika do i ze Szczecina. Warta blisko 94 mln zł brutto inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym realizowanym w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, podkreślono.

Przedmiotem podpisanej z firmą Torpol umowy jest przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi 89,9 mln zł brutto. Umowę wartą 3,6 mln zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego PKP Intercity podpisało z Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych.

„Inwestycja w stację postojową w Szczecinie przygotowuje nas do rozwoju oferty dla Pomorza Zachodniego. Znaczenie tej lokalizacji będzie rosnąć wraz z postępem modernizacji linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury oraz sukcesywnym pojawianiem się na torach nowych i zmodernizowanych wagonów. W najbliższych latach siatka połączeń PKP Intercity będzie rozwijać się konsekwentnie, a Szczecin będzie jednym z ośrodków, które będą mieć do dyspozycji więcej połączeń” – powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk cytowany w komunikacie.

Kompleksowa inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne i stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania. Kontrakt obejmuje także dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia. Wykonana zostanie także część technologiczna myjni pociągów. Powstaną nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi. Projekt zakłada również budowę nowych torów i rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną, a także sieci trakcyjnej nad torami. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu, wymieniono.

„Po zakończeniu inwestycji w Szczecinie będziemy mogli odprawiać na tej stacji około 30 pociągów dziennie. Dziś ta liczba jest o połowę mniejsza. O ok. 30% zwiększy się także zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzialnych za realizację przewozów” – dodał członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Obecnie na stacji pracuje około 100 osób.

Zakończenie rozbudowy stacji Szczecin Zaleskie Łęgi wpłynie także na rozwój oferty połączeń pomiędzy Szczecinem a Warszawą – czas przejazdu na tej trasie będzie krótszy i będzie obsługiwać ją więcej par pociągów, co zapewni lepsze możliwości dojazdu do stolicy, podsumowano.

Dzień wcześniej PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 38 piętrowych składów wagonowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi, o wartości ok. 5 mld zł.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.

Źródło: ISBnews