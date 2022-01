PKP Intercity złożyło wniosek o dofinansowanie w wysokości 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na wyposażenie 104 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), podał przewoźnik.

„Konsekwentne wprowadzanie ERTMS przenosi kolej do świata cyfrowego. System umożliwia szybsze oraz bezpieczne podróże, a także poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów. Wykorzystując środki z CEF chcemy wyposażyć w urządzenia ERTMS 104 lokomotywy, które w ciągu kilku najbliższych lat wzmocnią naszą flotę” – powiedział członek zarządu Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec br., wyjaśniono.

Środki z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) są jednym z przewidzianych kilku źródeł finansowania rozszerzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku. W jej ramach spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. Wśród pozostałych źródeł finansowania wymienić należy: środki własne, rozliczenie środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), wykorzystanie kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), środki z Krajowego Planu Odbudowy, emisje obligacji oraz kredyty inwestycyjne, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews