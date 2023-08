PKP Intercity opublikowało RFI (request for information – rozpoznanie rynku) w sprawie nowego systemu klasy CRM, który pomoże usprawnić proces zarządzania relacjami z klientami oraz zwiększy efektywność realizowanych procesów, podał przewoźnik.

„Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu nowego systemu CRM. Narzędzie to pozwoli nam na jeszcze lepszy przepływ informacji wewnątrz spółki oraz poprawi komunikację między przewoźnikiem a pasażerami. Cieszę się, że w ostatnim półroczu dokonuje się tak wiele zmian, które wprowadzają PKP Intercity na wyższy poziom cyfryzacji. Zachęcamy potencjalnych wykonawców do odpowiedzi na wysłane przez nas RFI, co pozwoli pozyskać narzędzie najlepiej dostosowane do potrzeb narodowego przewoźnika” – skomentował wiceprezes Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity od kilku lat intensywnie cyfryzuje kolejne obszary swojej działalności. Usprawnia istniejące systemy informatyczne i inwestuje w zupełnie nową infrastrukturę IT. Po wyłonieniu wykonawców nowego Centralnego Systemu Sprzedaży i e-IC 2.0 oraz systemu zarządzania rozkładem jazdy przyszedł czas na kolejną, ważną inwestycję, dodano.

„System CRM zmieni oblicze komunikacji pomiędzy PKP Intercity a jego klientami. Obsługa zgłoszeń podróżnych stanie się szybsza, a dzięki zgromadzeniu historii ich preferencji oraz interakcji z PKP Intercity w jednym miejscu, udzielone wsparcie będzie mogło zostać lepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo dzięki centralizacji kanałów informacyjnych, komunikacja z podróżnymi zostanie uproszczona i spersonalizowana. Nowy system pozytywnie wpłynie również na jakość treści informacyjno-promocyjnych, które przekazywane są podróżnym. Pasażerowie otrzymają informacje o ciekawych promocjach czy atrakcyjnych kierunkach podróży, dopasowanych do ich preferencji. Nowy CRM pomoże również w zwiększeniu roli automatyki w procesach sprzedażowych, marketingowych i obsłudze podróżnych oraz będzie stanowił istotne wsparcie w pracach analitycznych, tworzeniu zindywidualizowanych prognoz i raportów” – wymieniono w materiale.

System CRM będzie obejmował takie obszary jak marketing, sprzedaż i obsługa klienta. Na obecnym etapie, w realizację projektu zaangażowanych jest 12 komórek organizacyjnych PKP Intercity. CRM docelowo ma zostać zintegrowany z kilkudziesięcioma systemami oraz bazami danych spółki, podano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews