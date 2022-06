PKP Intercity będzie uruchamiać w wakacje 2022 r. średnio 436 pociągów dziennie, tj. o 11 więcej niż w ostatnim roku przed pandemią, podała spółka. Rozkład jazdy, który będzie obowiązywać przez cały okres wakacji wejdzie w życie w niedzielę 12 czerwca.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dodatkowe połączenia sezonowe, które ułatwią dojazd do najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Polsce.

„Tegoroczna oferta PKP Intercity na wakacje przynosi nie tylko więcej pociągów niż rok temu, lecz także więcej niż w czasie ostatnich wakacji przed pandemią. Latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał każdego dnia średnio 425 pociągów, w te wakacje liczba ta wzrośnie do 436” – czytamy w komunikacie.

„W ciągu ostatnich trzech lat PKP Intercity ulepszyło swoją ofertę na wielu trasach. Tego lata podróżni będą mieć do dyspozycji 27 par połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. To wzrost o 3 pary od 2019 roku, a czas przejazdu dla najszybszych pociągów poprawi się o około 26 minut. Mieszkańcy stolicy będą mieć do wyboru także więcej par pociągów z i do Kołobrzegu – w te wakacje będzie ich 10, w 2019 – 6. Podróże na tej trasie będą teraz ponad 20 minut krótsze. Także poznaniacy będą mieć więcej możliwości dojazdu do nadmorskiego kurortu. Z 3 do 5 wzrośnie liczba par pociągów łączących Poznań i Kołobrzeg, a czas przejazdu między tymi miastami skróci się z ok. 4 godzin do ok. 3,5 godziny” – czytamy dalej.

Warszawę i Lublin połączy tego lata 15 par pociągów z czasem przejazdu ok. 2 godziny, podczas gdy jeszcze 3 lata temu na tej trasie jeździło ich 8, a podróż między miastami zajmowała ok. 3 godziny. Z szybszych przejazdów można także korzystać na trasie Warszawa – Olsztyn (skrócenie czasu o ok. 15 minut) oraz Warszawa – Kielce (skrócenie czasu o ok. 20 minut). Stolicę Polski i stolicę województwa świętokrzyskiego połączy w te wakacje 7 par pociągów (4 w 2019 roku), podano także.

„Porównując lato 2019 do tegorocznych wakacji, pasażerowie będą korzystać z blisko 50 minut krótszych podróży między Wrocławiem a Trójmiastem oraz między Wrocławiem a Poznaniem. Obecna oferta PKP Intercity przynosi także wzrost liczby pociągów obsługujących obydwie trasy. Więcej par połączeń przewoźnik zaoferuje również między Krakowem a Trójmiastem. Porównując wakacje 2019 do tegorocznych nie sposób nie zauważyć dużego rozwoju oferty na trasie Kraków – Górny Śląsk, na której liczba par połączeń wzrośnie z 4 do 22, oraz na trasie Kraków – Wrocław, na której liczba par pociągów zwiększy się z 12 do 17. Czas przejazdu na pierwszej z nich będzie krótszy o blisko godzinę” – napisano też w informacji.

PKP Intercity podkreśla, że cały czas zwiększa dostępność do swoich usług. Podczas wakacji w 2019 roku w siatce połączeń przewoźnika było 389 ośrodków, a tego lata pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się już w 414 miastach i miejscowościach.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews