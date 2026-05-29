PKP Intercity zaoferuje w tegorocznym wakacyjnym rozkładzie jazdy (wchodzącym w życie 14 czerwca) 560 połączeń na dobę, czyli o 46 więcej niż rok temu, podał przewoźnik.

„W nadchodzącym sezonie letnim PKP Intercity oddaje do dyspozycji podróżnych łącznie nawet 560 połączeń. To aż o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe wakacje, kiedy to podróżni mieli do dyspozycji 514 połączeń. Relacje wielu składów zostaną wydłużone i zwiększy się liczba połączeń. Na tory wyjadą również sezonowe pociągi do popularnych miejscowości położonych nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. 26 czerwca na tory wraca popularny Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu (a nie 4 jak w zeszłe lato). W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru – pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża, będą mieli taką możliwość” – czytamy w komunikacie.

Nowością w sezonie wakacyjnym będzie m.in. bezpośrednie połączenie EIP (Pendolino) z Bielska-Białej do Ustki. Latem podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu EIP do Kołobrzegu. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia, wymieniono w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2025 r. miał ok. 89,2 mln pasażerów.

