Liczba miejsc siedzących dostępnych w pociągach PKP Intercity wzrosła o 16% w okresie styczeń 2024 – styczeń 2025, podał przewoźnik. W ciągu roku podwyższyła się efektywność operacji w zapleczach technicznych – przyśpieszeniu uległy przeglądy, prace serwisowe. Wagony i składy spędzają mniej czasu na bocznicach, co wpływa na podwyższenie komfortu podróży, a pasażerowie mają do dyspozycji więcej gwarantowanych miejsc w pociągach, podkreślono.

„Podwyższenie komfortu podróżowania pociągami PKP Intercity to także efekt inwestycji związanych z zakupem taboru kolejowego. W 2024 roku PKP Intercity odebrało 40 nowych lokomotyw i 77 zmodernizowanych wagonów, które zostały wprowadzone do rozkładu jazdy i kursują z pasażerami na pokładzie. Co istotne, przyspieszyły inwestycje – w 2024 r. zakontraktowany został tabor o łącznej wartości 11,8 mld zł brutto. W 2025 roku przewoźnik planuje odbiór 38 nowych lokomotyw i 119 zmodernizowanych wagonów, w tym 95 wagonów COMBO” – przypomniano w komunikacie.

Na 2025 rok przewoźnik zaplanował, że trafi do niego kolejnych 38 nowych lokomotyw o prędkości 160 km/h. W styczniu odebrane zostały 3 pojazdy. Systematycznie będzie rosła liczba zmodernizowanych wagonów. Nowy tabor jest niezwłocznie wprowadzany do ruchu i dzięki temu podróżni będą mieli do dyspozycji więcej pociągów dostosowanych m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi czy rowerzystów, podano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2024 r. miał ok. 78,5 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews