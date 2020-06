Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na utworzenie przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) spółki zależnej pod nazwą PKP Linia Chełmska Szerokotorowa (PKP LCHS) z siedzibą w Chełmie, podała PKP LHS. Spółka PKP LCHS będzie zarówno zarządcą infrastruktury szerokotorowej linii kolejowej nr 63, operatorem obiektów infrastruktury usługowej jak i przewoźnikiem towarów po tej linii.

„Udowodniliśmy, że formuła zintegrowanego przewoźnika i zarządcy infrastruktury, w której działa PKP LHS jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców – właścicieli ładunków, rozwoju gospodarczego jak i państwa, ponieważ wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych. Obydwie linie mają podobny profil techniczny i przewozowy, dlatego chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, żeby sprostać wyzwaniom nowej spółki związanym z pozyskaniem nowych klientów, remontem infrastruktury oraz organizacją pracy” – powiedział prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb, cytowany w komunikacie.

Utworzenie spółki LCHS wzmocni kolejowy potencjał Ziemi Chełmskiej. Celem jest poprawa logistyki, zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, podkreślono w materiale.

Nowa spółka będzie zarządzać infrastrukturą oraz prowadzić przewozy linią szerokotorową nr 63 o długości 30,452 km od Dorohuska do Naftobazy w Zawadówce. Dodatkową korzyścią będzie uzyskanie przez PKP LHS efektów synergii dzięki możliwości optymalizacji przewozów przez przejścia graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie i w Dorohusku.

Powołanie spółki jest efektem podpisanego w maju 2019 r listu intencyjnego, potwierdzonego przez władze Chełma i PKP S.A.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.

Źródło: ISBnews