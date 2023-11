PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) oficjalnie uruchomiła Terminal Przeładunkowy na stacji Wola Baranowska LHS w woj. podkarpackim. Inwestycja, która kosztowała ok. 61 mln zł, zwiększy ilość towarów przewożonych szerokotorową linią kolejową i umożliwi obsługę w Woli Baranowskiej ładunków intermodalnych, podał przewoźnik.

„Rozwijamy naszą spółkę. Uruchomienie nowego Terminala Przeładunkowego umożliwi obsługę dłuższych pociągów na stacji Wola Baranowska LHS, zapewni dogodny dojazd samochodów do przeładowywanych towarów, poprawi płynność ruchu pojazdów samochodowych na terenie placu ładunkowego, zwiększy przepustowość stacji kolejowej oraz poprawi bezpieczeństwo składowanych towarów” – powiedział prezes Zbigniew Tracichleb, cytowany w komunikacie.

W ramach projektu na stacji Wola Baranowska wybudowano plac przeładunkowo-składowy o powierzchni 40,6 tys. m2, nowy układ torowy o szerokości 1 435 mm oraz 1 520 mm wraz z urządzeniami SRK, nową drogę dojazdową wraz z placem postojowym dla samochodów. Wykonano również nową infrastrukturę telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i wodociągowo-kanalizacją oraz zamontowano monitoring. Terminal wyposażony został w nowe urządzenia do przeładunku: kontenerów typu reachstacker, towarów masowych oraz ładowarkę kołową i wózek widłowy dzięki czemu będzie można obsługiwać ładunki intermodalne, wymieniono w materiale.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.

