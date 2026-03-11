Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) podpisały porozumienie z podmiotami reprezentującymi branżę kolejową, naukę i biznes, mające na celu prace nad uruchomieniem autonomicznego pojazdu kolejowego do ruchu pasażerskiego, podała spółka. Projekt realizowany będzie pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W projekt autonomicznego pojazdu kolejowego – ATO (ang. Automatic Train Operation), zaangażowane są podmioty tworzące konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polskie Koleje Państwowe, PKP Informatyka, Warszawska Kolej Dojazdowa, Rail-Mil Computers, Pesa Bydgoszcz,

Politechnika Częstochowska oraz Instytut Kolejnictwa. Planowane prace obejmują zarówno modyfikacje w systemach sterowania ruchem kolejowym, oprogramowania oraz systemów identyfikacji wizyjnej, które będą jednymi z najważniejszych elementów całego systemu autonomicznego sterowania pojazdem.

„Kolej od chwili swojego powstania była w awangardzie nowych rozwiązań i od 200 lat, na każdym etapie swojego rozwoju, rozwiązania stosowane na kolei były synonimem nowoczesności i innowacji. Zawsze uważałem, że kolej powinna być miejscem, gdzie sprawdza się przyszłość w praktyce – dlatego sukcesywnie zwiększamy zaangażowanie PKP w działania badawczo-rozwojowe. Idea projektu autonomicznego pojazdu kolejowego doskonale wpisuje się w nasze działania” – powiedział wiceprezes zarządu PKP Dariusz Grajda, cytowany w komunikacie.

Jako potencjalne miejsce przeprowadzenia projektu wybrany został fragment linii kolejowej nr 48 Warszawskiej Kolei Dojazdowej między Podkową Leśną i Milanówkiem. Linia ta została wybrana jako potencjalny odcinek testowy dla projektu ze względu na swoją specyfikę, tj. jej długość, liczbę przejazdów kolejowo-drogowych oraz pojedynczy tor, po którym prowadzony jest ruch kolejowy. W pierwszej kolejności przewidywane jest przygotowanie symulacji ruchu pojazdu autonomicznego w formie cyfrowego bliźniaka, odwzorowującego infrastrukturę liniową i pojazd kolejowy. Na potrzeby realizacji projektu opracowane zostanie m.in. odpowiednie oprogramowanie, które za pomocą zaszytych algorytmów analizy obrazu pozyskiwanego z systemu wizyjnego będzie w stanie wspierać maszynistę w prowadzeniu pojazdu. Pozwoli to na uzyskanie odpowiedzi, czy i przy jakich warunkach prawnych i technicznych możliwe byłoby uruchomienie rzeczywistego pojazdu autonomicznego na kolei, wskazano w materiale.

Dalsza faza prac zakłada testy w środowisku rzeczywistym w oparciu o pojazd eksploatowany przez WKD. Platformą testową będzie pojazd serii EN97 produkcji bydgoskiej firmy Pesa. Zostanie on wyposażony w niezbędne komponenty oraz oprogramowanie, które pozwoli na jazdy testowe na 2. poziomie autonomizacji (tzw. GoA2). Testy zakładają jazdy wahadłowe między Podkową Leśną a Milanówkiem z udziałem maszynisty wspieranego zaprojektowanymi w projekcie systemami pokładowymi.

W dłuższej perspektywie rozważana będzie możliwość całkowitej rezygnacji z prowadzenia pojazdu przez człowieka na rzecz pełnej automatyzacji tego procesu, jednak ze względów bezpieczeństwa będzie to wymagało długich i precyzyjnych testów w celu uzyskania całkowitej pewności, że zastosowane mechanizmy zagwarantują maksymalne bezpieczeństwo pasażerów i uczestników ruchu drogowego oraz pieszych na przejazdach kolejowych, podkreślono również.

Polskie Koleje Państwowe SA są spółką dominującą w Grupie PKP. To również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych.

Źródło: ISBnews