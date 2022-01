Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP PLK S.A. podpisały umowę o dofinansowanie przebudowy oraz elektryfikacji mazurskiej trasy kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko o długości 49 km, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Pierwszy etap prac zostanie dofinansowany kwotą 550 mln zł.

„Modernizacja odcinka Ełk-Giżycko pozwoli na podróż pociągiem z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Mieszkańcy regionu uzyskają lepszy dostęp do kolei. Na inwestycji skorzystają w okresie letnim również turyści” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Projekt, który obejmuje modernizację i elektryfikację linii o długości ponad 49 km, zostanie zrealizowany w dwóch fazach. Pierwszy etap prac został dofinansowany kwotą prawie 550 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027.

Podpisano już umowę na realizację I fazy projektu, podczas której zostaną wykonane prace budowlane na odcinku Ełk-Giżycko, w tym powstanie stacja kolejowa w Giżycku. Zrealizowana też będzie pierwsza część zapewnienia zasilania trakcyjnego.

Faza II projektu zapewni pełną elektryfikację linii kolejowej poprzez zapewnienia zasilania trakcyjnego z 6 podstacji trakcyjnych: Ełk, Stare Juchy, Siedliska, Sterławki Małe, Kętrzyn, Korsze.

„Projekt wpisuje się w unijny trend priorytetowego finansowego wsparcia inwestycji ukierunkowanych na rozwiązania, zawierające czynnik klimatyczny i środowiskowy. Elektryfikacja odcinka kolejowego Ełk-Giżycko wraz z modyfikacją i budową infrastruktury towarzyszącej to krok, który niewątpliwie docenią zarówno przewozy pasażerskie i towarowe jak i warmińsko-mazurska natura” – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Linia Ełk-Giżycko to część trasy nr 38 Ełk-Korsze, której modernizacja wraz z elektryfikacją potrwa do 2027 roku. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Po zakończeniu robót zajmie ona niespełna 2 godz.

Elektryfikacja linii pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska w otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich i wzmocni atuty kolei jako ekologicznego transportu.

Źródło: ISBnews