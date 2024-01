PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i dostosowanie linii kolejowych nr 133 i 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny (część połączenia Katowice – Kraków) do ogólnoeuropejskich parametrów sieci TEN-T w ramach systemu ERTMS/ETCS, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

„Inwestycja będzie polegać na dostosowaniu w sumie przeszło 58 km linii […] do parametrów wymaganych przez Wspólnotę Europejską w ramach sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa). Pozwoli to ujednolicić system zarządzania ruchem kolejowym i zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wspomaganie i ograniczenie roli człowieka w procesie sterowania pociągiem. ERTMS/ETCS to nowoczesny system kontroli jazdy na kolei, który w sposób ciągły nadzoruje prowadzenie pojazdu przez maszynistę, monitorując dopuszczalną prędkość oraz miejsca zatrzymania. Komunikacja pomiędzy pociągiem a systemem przytorowym odbywa się drogą radiową, z wykorzystaniem kolejowej sieci telekomunikacyjnej. Jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz oszczędności w zużyciu energii poprzez poprawę przepustowości i płynności ruchu pociągów” – czytamy w komunikacie.

Harmonogram inwestycji zakłada, że wykonawcy etap projektowy zakończą w drugiej połowie 2025 roku, a roboty budowlane będą realizowane do końca tego roku. Pozwoli to przeprowadzić testy nowego systemu i wdrożyć go do eksploatacji w pierwszej połowie 2027 roku, podano także.

Źródło: ISBnews