PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły postępowania przetargowe na pięć inwestycji o łącznej wartości ok. 5,9 mld zł, poinformowali prezes Ireneusz Merchel i wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. PLK spodziewa się, że umowy z wykonawcami zostaną podpisane jesienią.

„PKP PLK ogłaszają pięć przetargów o wartości ok. 6 mld zł, które się wpisują w aplikowanie o środki z instrumentu Łącząc Europę [CEF]” – powiedział Bittel podczas konferencji prasowej.

„Mamy świadomość, że nie wszystkie wnioski mogą wygrać konkurs. Jeśli tak się wydarzy, wtedy będziemy poszukiwać rozwiązań natury finansowej, ale na dzisiaj zakładamy, że realizujemy je w ramach CEF” – dodał wiceminister.

W prezentacji PKP PLK podało, że ogłaszane przetargi to przebudowy: odcinka Będzin – Katowice Szopienice (wartość ok. 0,8 mld zł), odcinka Tychy – Most Wisła (kierunek Czechowice-Dziedzice, 1 mld zł), odcinka Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa (z Czechami; 1,9 mld zł), kolejowej obwodnicy Poznania (1,6 mld zł) i stacji Słupsk (0,6 mld zł).

Wszystkie przetargi poza ostatnim mają być finansowane z CEF. Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego finansowania z instrumentu Łącząc Europę w latach 2021-2027 (tzw. CEF 2) ma nastąpić w czerwcu br.

Przebudowa stacji w Słupsku należy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: ISBnews