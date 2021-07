PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podwyższyły kapitał zakładowy czterem spółkom zależnym w wysokości 850 mln zł z przeznaczeniem na zakup maszyn i sprzętu do prac utrzymaniowych i inwestycyjnych na sieci kolejowej, podał zarządca sieci kolejowej. Środki pochodzą z budżetu państwa.

„Dokapitalizowanie w wysokości 850 mln zł pozwoli spółkom zależnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na zwiększenie już posiadanego potencjału w zakresie utrzymania i modernizacji drogi kolejowej. Przede wszystkim oczekujemy dynamicznego rozwoju w branży energetyki kolejowej. Pozwoli to na większą samodzielność w procesie inwestycyjnym oraz sukcesywne przejmowanie usług utrzymaniowych, które są obecnie zlecane podmiotom zewnętrznym” – powiedział prezes Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie.

Wsparcie otrzymały wszystkie cztery spółki zależne należące do grupy lapitałowej PKP PLK: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie i Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu. Podstawowe obszary działalności spółek są związane z pracami utrzymaniowymi oraz inwestycyjnymi na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to największe w historii dofinansowanie tych podmiotów, podano także.

Plany inwestycyjne spółek zależnych PKP PLK związane są z rozwojem kompetencji w branżach: torowej, rozjazdowej i podtorza. Zakładany jest również rozwój w obszarze energetyki kolejowej i naprawy pojazdów kolejowych. Plany obejmują również rozbudowę baz i zaplecza serwisowo-technicznego. Dzięki dokapitalizowaniu, spółki będą mogły zaopatrzyć się w najnowocześniejsze maszyny do robót torowych oraz urządzenia do prac przy sieci trakcyjnej, a także nabyć nieruchomości. Zakup sprzętu planowany jest do realizacji w latach 2021 – 2024.

Źródło: ISBnews