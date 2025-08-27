Dziś przekroczony został próg 20 mld zł w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Polskie Linie Kolejowe, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak przy okazji ogłoszenia przetargu o wartości ok. 4 mld zł na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. Do udziału w przetargu nie są dopuszczone firmy z państw spoza Unii Europejskiej – ich oferty nie będą rozpatrywane.

„Dziś przekroczyliśmy próg 20 mld zł w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Polskie Linie Kolejowe. Przypomnę, że na początku roku szacowaliśmy, że do końca 2025 r. spółka ogłosi przetargi o łącznej wartości 16 mld zł. Już teraz przekroczyliśmy tę kwotę, dając tym samym impuls rozwojowy firmom wykonawczym i podwykonawcom. Skala zadania obejmującego przebudowę stacji Warszawa Wschodnia jest ogromna i wymaga dokładnych przygotowań ze strony przyszłego wykonawcy. Najważniejsze jest to, że prace będą wykonywane pod ciągłym ruchem pociągów, co jest dodatkowym wyzwaniem zarówno dla ekip realizujących inwestycję, jak i kolejarzy czuwających nad przejeżdżającymi pociągami” – powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił prezes PKP PLK Piotr Wyborski, ogłoszony dziś przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia to już trzecie postępowanie, które – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE – wyklucza udział firm spoza Unii Europejskiej.

„To dowód na to, że do tak dużych inwestycji podchodzimy racjonalnie i odpowiedzialnie, chroniąc rynek wewnętrzny. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest przebudowa Warszawy Wschodniej oraz linii w kierunku Warszawy Zachodniej. Po realizacji tych dwóch projektów, a także rozbudowie linii do Otwocka, stworzymy pierwszą w Polsce około 60 kilometrową trasę kolejową, która w pełni separuje ruch dalekobieżny od podmiejskiego na odcinku od Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę aż do Otwocka. To otworzy nowe możliwości dla przewoźników w zakresie oferty przewozowej, a pasażerom zapewni dostęp do kolei bez barier, w standardzie XXI wieku – wskazał Wyborski.

Inwestycja obejmie przede wszystkim przebudowę siedmiu peronów, które zostaną zadaszone, podobnie jak na stacji Warszawa Zachodnia. Perony będą miały ujednoliconą wysokość, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne dzięki wyświetlaczom i systemowi nagłośnieniowemu, wymieniono w materiale.

Inwestycja będzie finansowana z programu unijnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS), a prace rozpoczną się w 2026 r. i potrwają do 2029 r.

Źródło: ISBnews