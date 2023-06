PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) skierowały do Nokia Solutions and Networks – lidera konsorcjum wykonującego projekt „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1” – pismo z informacją o naliczeniu kar umownych wraz z notą obciążeniową. Łączna wartość wystawionej noty obciążeniowej to 28 086 672, 52 zł, poinformowało Wasko.

W skład konsorcjum wchodzą: Nokia Solutions and Networks (lider konsorcjum), Fonon (partner konsorcjum, spółka zależna Wasko), SPC-2 (partner), Herkules Infrastruktura w restrukturyzacji (partner).

Jako powody wystawienia w/w noty obciążeniowej zostały wskazane:

– brak aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego HRF – kara w wysokości 10 230 000,00 zł,

– nieterminowe wykonanie etapu nr 1 – kara w wysokości 844 163,40 zł,

– nieterminowe wykonanie etapu nr 2 – kara w wysokości 7 266 021,12 zł,

– nieterminowe wykonanie etapu nr 3 – kara w wysokości 4 240 851,68 zł,

– nieterminowe wykonanie etapu nr 4 – kara w wysokości 769 636,32 zł,

– nieprawidłowości związane z umowami z podwykonawcami – kara w wysokości 4 736 000,00 zł, czytamy w komunikacie.

„W opinii Fonon Sp. z o.o., wystawiona nota obciążeniowa w żaden sposób nie dotyczy zakresu prac realizowanego przez Fonon Sp. z o.o. w ramach kontraktu ani nie wynika z działań lub zaniechań Fonon Sp. z o.o. Fonon Sp. z o.o. informuje, że realizuje prace w ramach kontraktu terminowo i zgodnie z umową konsorcjum. Ponadto, zarząd Fonon Sp. z o.o. poinformował o wpłynięciu w dniu 19.06.2023r. dwóch dodatkowych pism zamawiającego, skierowanych do lidera konsorcjum, informujących o naliczeniu kar umownych wraz z notami obciążeniowymi wystawionymi na lidera konsorcjum z tytułu:

– braku zapłaty przez partnera konsorcjum Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji 566 szt. faktur wystawionych przez podwykonawców tegoż partnera do dnia 20.12.2022r. – kara w wysokości 28 300 000,00 zł,

– braku zapłaty przez partnera konsorcjum Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji 313 szt. faktur wystawionych przez podwykonawców tegoż partnera do dnia 20.12.2022r. – kara w wysokości 15 650 000,00 zł. Wskazane powyżej noty obciążeniowe nie dotyczą zakresu prac realizowanego przez Fonon Sp. z o.o. w ramach kontraktu ani nie wynikają z działań lub zaniechań Fonon Sp. z o.o.” – czytamy dalej.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews