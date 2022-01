Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) oddały do użytku 21 nowych i zmodernizowanych dworców kolejowych w 2021 roku, podała spółka. Łączna wartość tych inwestycji, zrealizowanych dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016-2023, wyniosła 250 mln zł. PKP zapowiada, że w 2022 r. liczba ukończonych budynków dworcowych będzie wyższa.

„W 2021 roku podróżni zyskali 21 komfortowych, nowoczesnych, dostępnych i bezpiecznych dworców o wysokiej estetyce. W 2022 roku planujemy udostępnić ich jeszcze więcej, a także rozpocząć prace budowlane na tak istotnych dworcach jak Olsztyn Główny, Częstochowa, Kielce, czy Rzeszów Główny. Myślę, że obecny rok będzie przełomowy z bardzo wielu powodów i podróżni w wielu miejscach w Polsce zobaczą na własne oczy rezultaty prowadzonych przez nas inwestycji” – powiedział członek zarządu Ireneusz Maślany, cytowany w komunikacie.

„Potwierdzają to liczby, bo poza zakończonymi już inwestycjami, aż 53% z nich jest na etapie budowlanym, 30% projektowym, a zaledwie 17% na etapie przygotowania” – dodano.

Łączny koszt wszystkich inwestycji zakończonych w 2021 roku wyniósł przeszło 250 mln zł brutto. Najwięcej kosztowała przebudowa dworców Skarżysko-Kamienna – 33,7 mln zł brutto, Wałbrzych Główny – 33,5 i Szklarska Poręba Górna – 23,36 mln zł brutto, dodano. Ubiegły rok był rekordowy, bo otwarto w nim 21 dworców kolejowych, ze wszystkich 44 udostępnionych podróżnym do tej pory w ramach PID 2016-2023.

„Dworce, które udostępniono podróżnym w 2021 roku, znacznie różniły się od siebie, choć wszystkie przebudowano w zgodzie ze współczesnymi standardami. Wśród nich znalazły się duże obiekty, takie jak dworce w Skarżysku-Kamiennej, Wałbrzychu (Dworzec Główny) czy w Tczewie, ale również najmniejszy historyczny dworzec w całym PID 2016-2023, czyli Jabłoń Kościelna, a także pierwszy z małych typowych IDS-ów znajdujący się w Biadolinach Szlacheckich. Zmodernizowane dworce różnią się także wyglądem. Wśród obiektów historycznych szczególną uwagę zwracają nawiązujący do architektury górskiej dworzec w Szklarskiej Porębie Górnej, ceglany i monumentalny Wałbrzych Główny, czy neogotycki dworzec w Pszczółkach. Ciekawą powojenną i modernistyczną architekturą wyróżnia się również dworzec w Tczewie, udostępniony podróżnym latem ubiegłego roku. W 2021 roku przybyło również dworców zgodnych z najnowszymi trendami w architekturze, czyli Innowacyjnych Dworców Systemowych” – wymieniono w materiale.

Te ostatnie to wznoszone od podstaw dworce kolejowe, budowane według autorskiej koncepcji PKP SA – mają być nowoczesne, komfortowe, dostępne i proekologiczne.

„O tym, że takie właśnie są, mogą się przekonać się od ubiegłego roku mieszkańcy kolejnych siedmiu miejscowości, w których je otwarto. Najciekawszą realizacją ubiegłego roku był IDS w Pomiechówku, zaprojektowany przez architektów będących pracownikami PKP S.A. Posiada on minimalistyczną bryłę z elewacją wykonaną z szarej cegły, szkła oraz dominantą w postaci wieży z wielkoformatowym i podświetlanym zegarem. Jego cechą charakterystyczną jest nietypowy kształt zadaszenia, pod którym ukryto przestrzenie obsługi podróżnych oraz komercyjne. Na dworcu znajduje się również osobna poczekalnia dla rodziców z dziećmi, gdzie dla najmłodszych przygotowano zaprojektowane specjalnie według wskazań PKP S.A. zabawki, w tym kokpit sterowniczy lokomotywy. Pozostałe sześć otwartych w tym roku IDS-ów to dworce typowe. Pięć z nich to IDS-y typu B (większe) – mieszczące pod zadaszeniem przestrzeń obsługi podróżnych oraz niewielką przestrzeń komercyjną. Należą do nich dworce: Janikowo, Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko, Czarna Tarnowska oraz Sterkowiec. Ostatni, IDS typu A, powstał w Biadolinach Szlacheckich” – czytamy także.

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP. Jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli.

Źródło: ISBnews