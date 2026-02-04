Rafineria Gdańska pod koniec lutego br. rozpocznie planowy postój remontowy kilkunastu instalacji na

terenie zakładu w Gdańsku, podała spółka. Prace, prowadzone w formule tzw. postoju częściowego, są elementem działań utrzymaniowych realizowanych cyklicznie co 5 lat. Pozostałe instalacje przejdą remont na wiosnę 2027 roku.

Podobnie jak podczas poprzedniego postoju realizowanego w latach 2021-2022, prace prowadzone będą etapami. Każdorazowo, w 2026 i 2027 roku, zatrzymywana będzie część instalacji, przy jednoczesnym utrzymaniu pracy pozostałych jednostek. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo, ułatwia koordynację robót i pozwala na zachowanie ciągłości produkcji, podkreślono.

„Postój remontowy to nie tylko wymóg techniczny, ale jedno z kluczowych narzędzi utrzymania efektywności i niezawodności rafinerii. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tak złożonych projektów, jednak za każdym razem jest to duże wyzwanie techniczne i organizacyjne. Prace remontowe przekładają się bezpośrednio na poprawę efektywności cieplnej, wzrost wydajności przerobu ropy oraz stabilność procesową, co ogranicza ryzyko awarii i wzmacnia naszą konkurencyjność w całym cyklu międzyremontowym” – powiedział członek zarządu Rafinerii Gdańskiej Grzegorz Orzeszko, cytowany w komunikacie.

Istotnym elementem podejścia Rafinerii Gdańskiej do planowania i realizacji postojów remontowych jest wdrażana od ponad 10 lat metodologia RBI (Risk Based Inspection), czyli planowanie inspekcji i zakresów remontowych w oparciu o analizę ryzyka. Efektem jej zastosowania jest przełomowa zmiana: po raz pierwszy w historii rafinerii wszystkie instalacje objęte postojami remontowymi zostaną poddawane temu procesowi po 5 latach pracy, a nie – jak dotychczas – po 4. Oznacza to wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji instalacji przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa technicznego, zapewniono.

Zgodnie z harmonogramem proces zatrzymywania kilkunastu instalacji rozpocznie się pod koniec lutego 2026 roku. Główna część prac remontowych potrwa około miesiąc i zakończy się na początku kwietnia. W kolejnym etapie, od kwietnia do połowy maja, zaplanowano tzw. postój wyspowy 3 instalacji olejowych. Druga, szersza część remontu, obejmująca łącznie 71 instalacji, zostanie przeprowadzona wiosną 2027 roku.

Zakres prac remontowych obejmuje inspekcje dozorowe i próby ciśnieniowe, czyszczenie urządzeń oraz rurociągów, wymianę wyeksploatowanych elementów i katalizatorów, a także realizację prac modernizacyjnych. W ramach postoju zaplanowano m.in. remont wymienników, zbiorników, kolumn, reaktorów i pieców rafineryjnych, przeglądy armatury, rewizje i odbiory UDT, testy funkcjonalne systemów sterowania, zabezpieczeń i zasilania elektrycznego oraz prace budowlane, izolacyjne i antykorozyjne, wymieniono w materiale.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy udziale wyspecjalizowanych wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w otwartych postępowaniach zakupowych. W 2026 roku w prace zaangażowanych będzie około 85 firm.

Rafineria Gdańska to spółka joint venture powstała w rezultacie procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez Orlen oraz dołączenia jako wspólnika spółki Aramco Overseas Company z 30% udziału w kapitale zakładowym. Zarządza zakładem produkcyjno-processingowym w Gdańsku o mocy ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia ponad 1350 pracowników.

Źródło: ISBnews