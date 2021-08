Play od początku pandemii uruchomił 1 150 nadajników, a do końca roku chce mieć łącznie 9 700 stacji we własnej sieci, poinformował członek zarządu, chief technical officer Play Michał Ziółkowski. Z kolei w I kw. przyszłego roku sieć własna Play osiągnie liczbę 10 tys. nadajników.

„Pomni doświadczeń ostatnich miesięcy, nie zwalniamy tempa rozwoju nowoczesnej infrastruktury. Od początku pandemii uruchomiliśmy ponad 1 000 nadajników Play. Już ponad 99% Polaków i 98% powierzchni kraju znajduje się w zasięgu infrastruktury własnej sieci” – powiedział Ziółkowski, cytowany w raporcie „Co zmienił COVID? Play i klienci podczas pandemii”.

Od stycznia 2020 r. operator uruchomił 1 150 stacji bazowych, a do końca tego roku będzie mieć łącznie 9 700 stacji (pracujących w technologiach HSPA+, LTE oraz LTE Ultra). Pozwala to pokryć nowoczesnymi usługami 98,32% powierzchni kraju i dotrzeć do 99,51% jego mieszkańców. Play oczekuje osiągnięcia poziomu ok. 10 tys. nadajników własnej sieci w I kw. 2022, wobec ok. 9 tys. na koniec I półrocza 2021, wynika z raportu.

Play uruchomił do końca I półrocza bieżącego roku łącznie niemal 2,6 tys. nadajników działających w technologii 5G, obejmując zasięgiem ponad 700 miejscowości i 35% populacji, podał operator.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce.

Źródło: ISBnews