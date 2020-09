Play chce umocnić pozycje w segmencie przenoszonych numerów prezentując nową ofertę, w której zapłaci raty za smartfona, podał operator.

„Play wprowadza atrakcyjną propozycję dla przenoszących numer na powakacyjny powrót do szkoły, pracy i na uczelnie. W najnowszych ofertach operator umożliwia korzystny zakup nowoczesnych smartfonów, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat. Duże paczki danych, nielimitowane rozmowy i SMS-y czy dostęp do Amazon Prime Video na pół roku to tylko część korzyści, które w najnowszych taryfach zapewnia operator. Teraz Play daje także możliwość wyboru jednego spośród najnowocześniejszych smartfonów, w tym modeli obsługujących 5G, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat” – czytamy w komunikacie.

Jeśli klient zdecyduje się na ofertę Play L lub Play Homebox i rozłoży okres spłaty telefonu na 3 lata przy wyborze jednego ze smartfonów marki Samsung lub Xiaomi, Play pokryje koszty 9 rat za urządzenie. Osoby, które nie potrzebują aż tak rozbudowanego pakietu lub wybrały inny model z szerokiej puli smartfonów dostępnych w Play z okresem spłaty na 3 lata, otrzymają 6 rat w prezencie, wskazano w informacji.

„Promocja dostępna jest również w ofercie dla Biznesu, w której 9 opłaconych rat otrzymują klienci Biznes Box Pro z wybranym modelem Samsung i Xiaomi. Natomiast 6 darmowych rat zyskują klienci pakietów Biznes Start, Biznes Box oraz Biznes Box Pro” – dodano w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Źródło: ISBnews