Play uruchomił ponad 220 stacji działających w nowym paśmie 5G od połowy stycznia br. i jest gotowy włączyć setki kolejnych w nadchodzących tygodniach, dzięki czemu 25% Polaków już wkrótce będzie w zasięgu usług 5G operatora na nowych częstotliwościach, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

„Uważam, że innowacje […] są tak dobre, jak dobra jest jakość infrastruktury telekomunikacyjnej. Właśnie dlatego Play intensywnie inwestuje w rozwój swojej sieci. W każdym roku stawiamy najwięcej stacji bazowych wśród operatorów w Polsce – tylko w 2023 r. przybyło ich 1050. Jako pierwsi uruchomiliśmy też 5G, którego zakres rozszerzyliśmy ostatnio dzięki pozyskanym częstotliwościom 3500-3600 Mhz w tzw. paśmie C. Te zasoby znacząco zwiększają pojemność i prędkości sieci nowej generacji do 1 Gb/s, co powinno być zachętą dla kolejnych klientów” – powiedział Harion w rozmowie z Business Insider Polska.

Zaznaczył, że priorytetem operatora jest wdrożenie „nowego” 5G na obszarach, gdzie wykorzystanie danych jest szczególnie wysokie, np. w metropoliach, jak Warszawa czy Łódź. Jednocześnie Play udostępnia tę technologię również w mniejszych miastach, jak Toruń, Lublin czy Władysławowo, a nawet na obszarach wiejskich.

„Jest to spójne z naszym podejściem – chcemy oferować usługi szeroko w całym kraju. Na dziś od połowy stycznia uruchomiliśmy ponad 220 stacji działających w nowym paśmie 5G. Jesteśmy gotowi włączyć setki kolejnych w nadchodzących tygodniach. Dzięki temu 25% Polaków już wkrótce będzie w zasięgu naszych usług 5G na nowych częstotliwościach. Chcemy dostarczać klientom najnowsze rozwiązania technologiczne w przystępnej i konkurencyjnej cenie. To dlatego dwie trzecie wszystkich sprzedawanych przez nas telefonów to urządzenia obsługujące najnowszą sieć 5G” – wskazał prezes.

Grupa Play, lider rynku telekomunikacyjnego, dysponujący nowoczesną infrastrukturą mobilną z ponad 10 800 stacji bazowych i stacjonarną z 16 000 km światłowodów oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Źródło: ISBnews