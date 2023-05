Play osiągnął liczbę 10,8 tys. stacji bazowych swojej sieci mobilnej na koniec kwietnia, a w ramach pakietu nowych ofert uruchomił platformę „Telewizja Nowej Generacji”, poinformowali przedstawiciele operatora.

„Ruch w sieci rośnie bardzo dynamicznie. W Play konsumpcja danych rośnie ponad 50% co roku. Dlatego intensywnie rozbudowujemy naszą sieć z celem aby każdy klient miał dostęp do najlepszej usługi. Dokładamy ok. 1000 nowych stacji bazowych co roku. Na koniec kwietnia w naszej sieci pracowało łącznie 10 800 stacji bazowych w całej Polsce. Tylko w ubiegłym miesiącu uruchomiliśmy 58 nowych obiektów – to o 8 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oferujemy 99-proc. zasięg LTE i 53-proc. w technologii 5G. Otwieramy też naszą sieć dla wszystkich i w ramach inwestycji światłowodowych celujemy w rozszerzenie jego zasięgu do 6 mln gospodarstw domowych z 3,8 mln obecnie. Rollout sieci FTTH następuje również w technologii XGSPON, która pozwala zaoferowanie klientom do 5 Gb/s” – powiedział członek zarządu i CTO P4 i UPC Polska Michał Ziółkowski, podczas prezentacji oferty.

Play zaprezentował swoje nowe oferty usług dla domu z Telewizją Nowej Generacji i superszybkim światłowodem oraz abonamenty 5G z dużymi paczkami danych i promocją dla przenoszących numer.

„To rozwiązania dla wszystkich ceniących sobie wolność wyboru oraz atrakcyjne rabaty na usługi – przy wyborze telewizji, światłowodu oraz abonamentu komórkowego można oszczędzić nawet 50 zł miesięcznie” – wskazywali przedstawiciele operatora.

Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie łączące ofertę telewizji z serwisami wideo. W ramach usługi klienci otrzymują 75 popularnych kanałów, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Dzięki temu każdy może tworzyć swoją własną, dopasowaną ofertę co miesiąc. Partnerem technologicznym usługi telewizyjnej Play jest dostawca rozwiązań wideo online, spółka technologiczna Redge Technologies, która należy do Grupy Play.

Play zaprezentował też nową ofertę superszybkiego światłowodu do 5 Gb/s na wybranych obszarach. Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki najnowocześniejszej sieci światłowodowej w kraju, z której korzysta operator. Do korzystania z usług telewizyjnych i światłowodu Play zagwarantuje nowe urządzenia zaprezentowane przez operatora – dekoder Play Box TV i router Play Box Net. Dekoder wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision. System Android TV pozwala na dostęp do tysięcy gier i aplikacji. Router obsługuje nowoczesny standard sieci Wi-Fi 6. Operator przygotował ponadto ofertę dla posiadających wybrane usługi dla domu w Play lub UPC, którzy zdecydują się przenieść swoje numery do Play. Mogą oni zyskać 2 abonamenty 5G w cenie jednego.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce z ponad 17 mln klientów.

Źródło: ISBnews