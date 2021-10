P4, operator sieci Play, nawiązał współpracę z Respect Energy, dostawcą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, podała spółka.

„Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z elektrowni wodnych, farm wiatrowych czy słońca” – czytamy w komunikacie.

Play poinformował dziś, że Grupa iliad podsumowała dotychczasową realizację zobowiązań klimatycznych ogłoszonych w styczniu br. Działania zostały podzielone na trzy etapy, z których pierwszy – korzystanie wyłącznie z zielonej energii – został już zrealizowany na rynkach francuskim i włoskim. Do końca tego roku, 100% energii elektrycznej wykorzystywanej przez Grupę do jej działalności będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Oznacza to zmniejszenie emisji CO2 o prawie 138 000 ton od 2021 roku, co jest równowartością rocznej emisji dwutlenku węgla przez 50 tysięcy samochodów. Play, który jest częścią Grupy iliad zobowiązuje się także do realizacji tego celu.

„Plan dojścia do korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w Polsce zakłada weryfikacje dostawców, wdrażanie technologii, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii oraz gwarancje pochodzenia energii. W tym zakresie Play współpracuje z firmą Respect Energy. Zakontraktowane poświadczenia energii wyprodukowanej przez instalacje farm wiatrowych i fotowoltaicznych obejmują okres od lipca br.” – czytamy dalej.

Zakupiony wolumen pokryje w 100 proc. zapotrzebowanie Play, które w drugiej połowie tego roku wyniesie blisko 120 mln kWh, a w kolejnym ponad 250 mln kWh, zaznaczono.

„Przyszłość naszej planety stała się globalnym wyzwaniem nie tylko dla obywateli i organizacji międzynarodowych, ale także dla firm. My w Play, będąc częścią Grupy iliad, zdecydowaliśmy się podjąć konkretne działania, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla i sprawić, że Polska będzie lepszym i bezpieczniejszym krajem do życia” – powiedział prezes Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Grupa illiad zainwestuje 1 mld euro w ciągu 15 lat, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne. Po realizacji pierwszego z nich – wykorzystania wyłączenie energii ze źródeł odnawialnych illiad i jego spółki skupią się na osiągnięciu kolejnych dwóch celów: do 2035 roku, 15 lat przed celem wyznaczonym przez Porozumienie Paryskie, 0 emisji netto w przypadku emisji bezpośrednich; w 2050 roku, 0 emisji netto najbardziej znaczących emisji pośrednich, czyli pochodzących z łańcuchów dostaw, które nie są kontrolowane przez organizację, podano także.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce.

Źródło: ISBnews