Play dysponuje 12 669 nadajnikami i planuje dalszą rozbudowę swojej sieci komórkowej do minimum ponad 15 tys. stacji bazowych, poinformował członek zarządu i Chief Technology Officer Michał Ziółkowski. W okresie 2020-2024 inwestycje operatora w sieć i częstotliwości wyniosły 6,1 mld zł, a w kolejnych latach nakłady na rozwój sieci pozostaną na podobnym poziomie, zapowiedział.

„W Play nieustannie rozwijamy sieć. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wybudowaliśmy ok. 2 tys. nadajników i konsekwentnie rozwijamy standard 5G, który dociera już do przeszło 80% populacji kraju. Aby nasza infrastruktura była jeszcze bardziej wydajna, pozyskaliśmy kolejne częstotliwości w cennym paśmie 700 MHz i rozpoczęliśmy zastępowanie 3G sieciami nowszej generacji. To duży wysiłek, łączący się z nakładami inwestycyjnymi liczonymi w miliardach złotych. Tylko w okresie 2020-2024 inwestycje operatora w sieć i częstotliwości wyniosły 6,1 mld zł. W kolejnych latach nakłady na rozwój sieci pozostaną na podobnym poziomie. Przekłada się to jednak na satysfakcję naszych klientów” – powiedział Ziółkowski podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że Play, który na 9 czerwca 2025 r. dysponował 12 669 nadajnikami, planuje dalszą rozbudowę swojej sieci komórkowej do minimum ponad 15 tys. stacji bazowych. Jednak wartość ta może wzrosnąć – będzie uzależniona od wykorzystania sieci i rzeczywistych potrzeb użytkowników, zaznaczył.

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wiąże się nie tylko z istotnymi nakładami inwestycyjnymi, ale i wieloma formalnościami, podkreśla operator.

„Budowa i uruchomienie stacji bazowej w Polsce zajmuje średnio 18 miesięcy. Wykonawcy muszą w tym czasie mierzyć się z licznymi procedurami i przeszkodami biurokratycznymi. Część z nich, takie jak nieprecyzyjne przepisy prawa budowlanego, dałoby się łatwo wyeliminować, co pozwoliłoby istotnie skrócić proces inwestycyjny i pomogłoby obniżyć koszt budowy. Jest to w interesie nie tylko operatorów, ale przede wszystkim klientów i państwa. Infrastruktura telekomunikacyjna ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności, a także dla gospodarki i biznesu. To też część codzienności Polaków – dziś życie 'bez zasięgu’ trudno sobie wyobrazić” – dodała Chief Corporate Affairs Officer, członkini komitetu wykonawczego Play Małgorzata Zakrzewska.

Zwiększający się ruch w sieciach telekomunikacyjnych widoczny jest przez cały rok. W Play przyrost w zakresie wykorzystania danych mobilnych i stacjonarnych wynosi średnio ok. 20% r/r. Tylko w I kwartale 2025 r. klienci operatora przesłali 1 069 PB (petabajtów) danych. Użytkownicy coraz chętniej korzystają przy tym z urządzeń obsługujących standard 5G – do sieci Play loguje się już 4,9 mln tego typu smartfonów. W całym 2024 r. firma sprzedała ponad 1 mln inteligentnych urządzeń, zaś obecnie 8 na 10 smartfonów sprzedawanych w Play to urządzenia z 5G.

Play wszedł na polski rynek w 2007 r. jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje ponad 13 mln klientów komórkowych i 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

Źródło: ISBnews