Play rozpoczął uruchamianie stacji bazowych w paśmie 700 MHz, podał operator.

„W centrum Poznania uruchomiliśmy pierwszą stację bazową wykorzystującą pasmo 700 MHz. Jednocześnie, wykorzystując nowe częstotliwości, uruchamiamy też stacje między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz wielu innych miastach i miejscowościach w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Pasmo 700 MHz to tzw. pasmo niskie, które sprawdza się tam, gdzie sygnał musi pokonać przeszkody – np. ściany, stalowe konstrukcje czy grube mury. To oznacza lepszy zasięg w domach, biurach, hotelach i innych budynkach, zwłaszcza w centrach miast. Dodatkowo, fale radiowe w tym paśmie skuteczniej rozchodzą się na terenach otwartych, co oznacza poprawę zasięgu i pojemności sieci również na obszarach wiejskich i górskich – w tym dla sieci 5G, podano w informacji.

„Play zdecydował się na zastosowanie w paśmie 700 MHz tzw. dynamicznego współdzielenia pasma (DSS – Dynamic Spectrum Sharing) pomiędzy technologie 4G LTE (Long Term Evolution) oraz 5G NR (New Radio). Rozwiązanie to pozwala na poprawę doświadczeń z siecią komórkową klientom Play korzystającym z urządzeń 4G LTE oraz 5G NR” – czytamy dalej.

Pod koniec marca br. zakończyła się aukcja częstotliwości zorganizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W jej wyniku operator pozyskał dwa bloki pasma 700 MHz: Blok E: 723-728 MHz / 778-783 MHz, Blok F: 728-733 MHz / 783-788 MHz.

„Stacji gotowych do uruchomienia mamy już kilkaset. Następne będą sukcesywnie oddawane do użytku po uzyskaniu dalszych kolejnych pozwoleń. Jednocześnie modernizujemy istniejącą infrastrukturę, by w pełni wykorzystać potencjał naszej sieci. Pozyskane częstotliwości pozwalają nam zwiększać zasięg i pojemność sieci, reagować na rosnące zapotrzebowanie na transfer danych i zapewniać niezawodną łączność w każdej sytuacji. To również potwierdzenie naszej gotowości do dalszego inwestowania w infrastrukturę niezwykle istotną dla bezpieczeństwa i rozwoju cyfrowego Polski” – wskazano także.

Play wszedł na polski rynek w 2007 r. jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje ponad 13 mln klientów komórkowych i 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

Źródło: ISBnews