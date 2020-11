Play celuje w dalszy wzrost liczby klientów, w tym również swojej marki Virgin Mobile, poinformował prezes Jean Marc Harion. Operator rekomendował władzom, aby punkty sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego pozostały otwarte mimo obostrzeń związanych z pandemią.

„W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód. Odbywa się ona obecnie na poziomie procesów sprzedaży i marketingu i już widzimy synergie. Spodziewamy się nie tylko utrzymania bazy klientów tej marki, ale dalszego wzrostu liczby jej klientów. Widzimy ją niezależnie w ramach grupy, to ciekawy segment klientów. Virgin ma 358 tys. aktywnych klientów po III kw. 2020. Niemniej oczekujemy dalszego wzrostu liczby klientów całego Play” – powiedział Harion podczas konferencji online.

Jak zaznaczył, Play wprowadził nowe oferty mobilne dla klientów kontraktowych i usług przedpłaconych, ulepszył usługi mobilne i domowe, w tym udostępnioną niedawno usługę szerokopasmowego łącza internetowego, które są wspierane systematyczne kampanie marketingowe.

W kwestii obostrzeń związanych z pandemią prezes zaznaczył, że w oczywisty sposób odbije się ona na sprzedaży sprzętu. Operator rekomendował władzom, aby punkty operatorów telekomunikacyjnych pozostały otwarte.

Na koniec III kwartału Play miał 15,4 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (więcej o odpowiednio 1,9% i 2,9% r/r). Na koniec września 2020 r. udział klientów kontraktowych spadł do 66,3% (+0,2 pkt proc. r/r) na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w III kw. i 0,71% w okresie dziewięciu miesięcy. Operator poprawił średnie ARPU do 34,3 zł zarówno w III kwartale, jak również w dziewięciu miesiącach br. (odpowiednio o +1,3% i +3,1% r/r). Ponadto ma 83 tys. klientów usługi Play Now Box TV na koniec III kw. 2020 r. (co oznacza ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy), a także 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Źródło: ISBnews