Play uzyskał pierwsze pozwolenia radiowe na użytkowanie pasma C od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), co oznacza, że jego klienci mogą już korzystać z sieci 5G na nowych częstotliwościach 3500-3600 MHz, podał operator. Play uruchomił 5G na nowych częstotliwościach na 215 stacjach bazowych.

„Klienci Play mogą już korzystać z sieci 5G na nowych częstotliwościach 3500-3600 MHz. Operator uzyskał właśnie pierwsze pozwolenia radiowe na użytkowanie pasma C od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nowe zasoby pozwolą znacznie zwiększyć pojemność oraz prędkość sieci nowej generacji do 1 Gb/s. Różnicę odczują użytkownicy indywidualni i biznesowi, zarówno w dużych, jak i mniejszych ośrodkach – na początek m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie i Warszawie. Dzięki 5G szybkiemu jak światłowód, cyfrowa komunikacja i rozrywka przyspieszą” – czytamy w komunikacie.

Play uruchomił 5G na nowych częstotliwościach na 215 stacjach bazowych. Lista lokalizacji obejmuje zarówno nadajniki w miastach takich jak m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawa i Łódź, ale też w mniejszych miejscowościach, np. we Władysławowie czy Rykach. Operator zamierza sukcesywnie rozszerzać dostępność sieci nowej generacji wraz z pozyskiwaniem kolejnych pozwoleń. Dzięki temu jeszcze w pierwszym kwartale br. prawie 25% populacji Polski znajdzie się w zasięgu usług 5G z wykorzystaniem pasma C od Play – sieci szybkiej jak światłowód.

„Play był pierwszym operatorem w Polsce, który uruchomił 5G. Dziś, zgodnie z deklaracją, rozwijamy tę sieć dzięki częstotliwościom pasma C. Mamy najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, której rozwój pozostaje naszym priorytetem. W ten sposób wypełniamy zobowiązanie w stosunku do klientów, oferując im dostęp do najwyższej jakości usług i wolność wyboru, dla której tak chętnie wybierają Play” – powiedział CEO Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Play uruchomił sieć 5G w grudniu 2019 roku, wykorzystując posiadane częstotliwości w pasmie 2100 MHz. W tym celu zastosował innowacyjne rozwiązanie dynamicznego współdzielenia częstotliwości (Dynamic Spectrum Sharing). Obecnie w zasięgu sieci 5G Play na zasobach częstotliwości pasma 2100 MHz jest ponad 58% populacji kraju, podkreślono w materiale.

Z ofert 5G klienci indywidualni i biznesowi mogą korzystać już od 2020 r. Użytkownicy, którzy w tym czasie podpisali umowę z Play na odpowiednie taryfy i mają urządzenia współpracujące z technologią 5G, dziś mogą sprawdzić możliwości sieci na częstotliwościach 3500-3600 MHz.

„Play regularnie rozbudowuje swoją infrastrukturę. Tylko w ostatnim roku operator włączył kolejnych 1050 stacji bazowych w całej Polsce (ma ich już ponad 11,5 tys.), a prawie 250 tys. kolejnych gospodarstw domowych znalazło się w zasięgu internetu światłowodowego. Według danych UKE, w 2023 r. Play był siecią, do której najchętniej przenosili się użytkownicy komórkowi. W tym czasie do Play przeszło 125 tys. klientów” – czytamy dalej w informacji.

Grupa Play, lider rynku telekomunikacyjnego, dysponujący nowoczesną infrastrukturą mobilną z ponad 10 800 stacji bazowych i stacjonarną z 16 000 km światłowodów oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.

