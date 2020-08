Play wprowadza nową ofertę Play Now TV Box, podał operator.

„Operator nieustannie rozwija swoją telewizję, wprowadzając nową ofertę obejmującą dodatkowe pakiety w cenie abonamentu oraz ulepszony TV BOX. Telewizyjna propozycja Play obejmuje w sumie dostęp do ponad 100 kanałów oraz bogatej biblioteki treści na żądanie, w tym do treści w jakości 4K” – czytamy w komunikacie.

Klienci mogą wybrać jeden z dwóch wariantów: ofertę podstawową obejmującą ponad 50 kanałów oraz rozszerzoną, dającą dostęp do ponad 100 kanałów.

„Wszyscy użytkownicy Play Now TV mogą skorzystać z dodatkowego bonusu, czyli 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video od Play. Oferta Play Now TV obejmuje urządzenie TV BOX, które daje znacznie więcej możliwości, niż tylko dostęp do kanałów telewizyjnych i treści na żądanie od Play. Dzięki wykorzystaniu systemu operacyjnego Android TV pozwala pobierać dodatkowe aplikacje ze sklepu Google Play, w tym aplikacje wideo jak Player, Ipla, czy TVP VOD. Urządzenie jest certyfikowane przez Netflix i Amazon Prime Video, dzięki czemu te aplikacje są preinstalowane, a sam TV BOX umożliwia aktywację dostępu do tych usług bezpośrednio na urządzeniu. W sklepie Google Play dostępne są także gry, które pozwalają zamienić TV BOX w prostą konsolę do gier” – czytamy dalej.

Play zaprezentował także najnowszą, udoskonaloną wersję swojego urządzenia. Nowy TV BOX ma dwa razy więcej pamięci flash – 16 GB, z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD oraz mocniejszy, czterordzeniowy procesor, podano także.

„TV BOX można podłączyć do dowolnej sieci internetowej – kablem lub bezprzewodowo. Jest łatwy w obsłudze i niewielki, więc sprawdzi się też na wakacjach lub krótszych wyjazdach. Urządzenie można podłączyć do anteny telewizji naziemnej lub gniazda telewizji kablowej, aby rozszerzyć listę kanałów. Nowe urządzenie jest przygotowane na zmianę standardu DVBT na DVBT2 w przyszłości. Telewizja Play Now dostępna jest na wielu urządzeniach, nie tylko na dekoderze Play Now TV Box, ale także na smartfonach, tabletach, urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android TV, a także na stronie playnow.pl. Aplikacja Play Now pozwala także na wysyłanie treści na większe ekrany” – podsumowano w informacji.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Źródło: ISBnews