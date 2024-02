Play zawarł umowę PPA (power purchase agreement) na lata 2025-2034 z firmą Statkraft, na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Play będzie nabywał rocznie 34 GWh energii pochodzącej z fotowoltaiki.

„Współpraca ze Statkraft jest istotna w kontekście realizacji naszych celów środowiskowych i pozytywnie wpłynie na ślad węglowy spółki. Jest to kolejny znaczący krok w naszych działaniach z zakresu zrównoważonego biznesu. Koncentrujemy się na dywersyfikowaniu źródeł energii, które w praktyce zmniejszają emisję dwutlenku węgla” – powiedział CEO Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Play podkreśla, że realizuje założenia klimatyczne, które są spójne z celami Grupy iliad. Przewidują one, że do 2035 roku połowa dostaw energii w Polsce i Włoszech oraz 20% we Francji (gdzie miks energetyczny w znaczącym stopniu opiera się na energii jądrowej) będzie odbywać się na podstawie m.in. umów typu PPA z producentami energii odnawialnej.

„Dzięki umowie PPA z Play kontynuujemy dywersyfikację bazy klientów, i co szczególnie ważne, przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiego sektora telekomunikacyjnego. Ta dostosowana do indywidualnych potrzeb umowa PPA w zakresie zielonego 'baseload’ pokazuje zdolność Statkraft do odpowiadania na oczekiwania różnych branż. Cieszymy się, że możemy być częścią zrównoważonej zmiany naszego partnera” – dodał wiceprezes ds. północno-zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych w Statkraft Pieter Schipper.

Play planuje dalsze inwestycje, które będą pozytywnie wpływać na optymalizację energetyczną w długofalowej perspektywie, zapowiedziano również.

Statkraft podaje, że jest wiodącą firmą w dziedzinie energetyki wodnej na świecie i największym w Europie producentem OZE. Spółka wytwarza energię wodną, wiatrową i słoneczną, posiada również elastyczne jednostki gazowe oraz dostarcza ciepło sieciowe. Statkraft zatrudnia 5 300 pracowników w 21 krajach.

Grupa Play, lider rynku telekomunikacyjnego, dysponujący nowoczesną infrastrukturą mobilną z ponad 10 800 stacji bazowych i stacjonarną z 16 000 km światłowodów oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Źródło: ISBnews