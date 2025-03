Play zwiększa prędkość swojego światłowodu do 8 Gb/s dla klientów indywidualnych oraz firm, podał operator.

„Zapotrzebowanie na szybki internet cały czas rośnie. Z danych Play wynika, że w 2024 roku zużycie danych w sieci stacjonarnej operatora zwiększyło się o 20%. W odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników Play wprowadza do oferty nowy wariant prędkości światłowodu – do 8 Gb/s. Usługa wykorzystuje technologię XGSPON, która zapewnia ultraszybki i stabilny dostęp do internetu. Takie łącze internetowe sprawdzi się nawet w przypadku najbardziej wymagających użytkowników, np. graczy, streamerów, jak również firm” – czytamy w komunikacie.

Operator oferuje klientom indywidualnym m.in. łączenie w pakiety usług światłowodu i telewizji tradycyjnej lub Telewizję Nowej Generacji z elastycznym dostępem do kanałów oraz platform streamingowych. Ponadto oferty Światłowodu dla Firm zostały wyposażone w gwarancję SLA, która zapewnia priorytetową obsługę w przypadku niedostępności sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą minimalizować ryzyko przestojów i liczyć na szybki czas usługi serwisowej, podano także.

„Firmom, które intensywnie korzystają z wideokonferencji, przesyłają duże pliki czy pracują w chmurze, Play oferuje możliwość wyboru łącza symetrycznego. Dzięki temu mogą liczyć na tę samą, wydajną transmisję danych niezależnie od tego, czy wysyłają, czy pobierają dane. Usługa dostępna jest w wybranych lokalizacjach. […] Oferta światłowodu jest ograniczona terytorialnie, a prędkość pobierania do 8 Gb/s jest dostępna w wybranych budynkach na urządzeniach podłączonych do modemu przewodem” – czytamy dalej.

Play wszedł na polski rynek w 2007 roku jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje 13 mln klientów komórkowych i 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

Źródło: ISBnews